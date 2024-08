La salud mental en las series, una ficción muy real

Verano, vacaciones (no para todos, recordémoslo siempre), calor asfixiante. Para quien opta por convertir su casa en refugio climático y quiere indagar en la salud mental de forma amena, la suerte está de su parte. Las plataformas ofrecen una gran variedad de propuestas de ficción y no ficción en las que se abordan cuestiones punzantes y dolorosas con todos los matices emocionales, incluido el humor. De la mano del experto en series Pep Prieto, esta es una propuesta para una maratón de títulos con los que entender más qué les pasa a quienes sufren algún trastorno, que somos prácticamente todos.

Simone Biles rising. Sí, es una serie sobre una deportista de élite, pero incluye confesiones íntimas muy humanas y creíbles (el miedo, la soledad...) sobre cómo gestionar un proceso de ansiedad y depresión. Aparecen cuestiones como la presión mediática y la competitividad extrema cuando alguien se convierte en una estrella, pero también -y esto es esencial- la manera comprensiva con la que la familia acepta que Biles, en los Juegos de Tokio, decidió apearse del pedestal para cuidarse. Su madre al teléfono, le dijo, nada más saberlo: «Está bien, no quiero que salgas si no estás bien y que puedas hacerte daño, tienes que cuidarte, descansa». Su frase en rueda de prensa en Tokio tiene un valor incalculable: «Hay que poner la salud mental primero, porque si no disfrutas del deporte ni vas a cosechar tantos éxitos como quisieras, está bien apartarse de una gran competición para centrarse en uno mismo, porque esto demuestra lo fuerte que eres, como competidora y como persona».

Atypical. Especialmente recomendable para quien crea que el autismo es algo simpático como se sugería en Rain Man. Atypical (en Netflix), aborda lo mal que lo pasa el protagonista para experimentar procesos aparentemente sencillos como tener una cita con una chica o captar una ironía. La serie es eminentemente útil y pedagógica porque sabe de qué habla. Pero es algo más: ofrece un retrato familiar que nos demuestra que, en realidad, todos tenemos nuestras limitaciones emocionales.

Such brave girls. Pocas veces se puede sonreír ante la relación entre una madre y sus dos hijas, una de ellas con depresión. Diálogos explícitos, comedia negra y referencias explícitas a cuestiones tan graves como las autolesiones, el deseo de morir, la sexualidad o, sencillamente, lo dura que es la vida. Una vez que se ve el primer capítulo es difícil no caer en una sobredosis.

After Life. Sin duda una de las apuestas más crudas. Sin matices. El protagonista pierde a su mujer por un cáncer. Y pasa a ver todo lo absurdo (que no es poco) de las convenciones humanas. Sí, se convierte en alguien insoportable. Y, además, con un terapeuta bastante inepto (para ser amables). Todo ello genera, aunque parezca mentira, una mirada muy humana sobre la tristeza. Y destellos de ternura extraordinarios. Si se añade a ello la mordacidad de los diálogos y una banda sonora muy bien seleccionada, además de una interpretación muy trabajada de Ricky Gervais, tenemos un buena apuesta.

Homeland. De acuerdo, no es una serie sobre salud mental, pero su protagonista padece un trastorno mental. Es decir, que la serie incorpora esta circunstancia con naturalidad, cosa difícilmente imaginable hace pocos años. Sufre el trastorno y lo esconde, porque en su tarea (servicios secretos) automáticamente perdería puntos y sería etiquetada como una «loca», como ocurre en un capítulo. Así que este thriller político incorpora de forma transversal el componente mental, que de hecho va impregnando las dudas respecto a casi todo lo que va aconteciendo.

Mr Robot. Como Homeland, un thriller trepidante, con un joven protagonista, Elliot, que es técnico de día y hacker de alto nivel de noche. Pero en las tramas paralelas aparecen cuestiones como la relación con su padre y emociones muy vivas como la tristeza o la irascibilidad. Y, sí, aparece la psicosis las drogas, y a una cuestión como la genialidad desbocada, siempre controvertida tratándose de enfermedades mentales. Ello a cargo de un gran Rami Malek. Está en Amazon.

