Iguales ante la mentira

Vivimos rodeados de «ines», de inexactitudes, de ‘in veracidades’, de inversiones de la verdad, de in explicaciones, si se me permite el palabro; y no sé si incluir entre ellas el tan cacareado derecho a la igualdad ante la Ley, que viene tan modosamente contemplado en nuestra Carta Magna, calificativo que a veces se antoja demasiado ampuloso para lo que para algunos se considera más una postal de veraneante que el testo merecedor de acatamiento, dado el escaso respeto que algunos suelen tenerle.

La redacción del precepto es impoluta: «los españoles son iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social»; dicho así y así leído queda poca duda de cuál fue la voluntad de lo que se viene en llamarse el legislador de 1978. Pero por lo que se ve el desiderátum constitucional no debe gozar de demasiada buena salud en los tiempos que corren, y no es que lo diga este humilde escribidor, sino gentes de más alta responsabilidad y alcurnia, baste leer, ver y escuchar cómo se despachan los unos y los otros, cuando les place, en abierta consideración de que en algunos tribunales, en algunas administraciones, eso de la igualdad ante la norma es algo así como el juguete setentero del Blandy Blum, que se puede modelar y retorcer al gusto del conveniente consumidor, algunos de tales considerantes con cargos de campanillas y aún siendo, dicen, representantes de la soberanía popular en Las Cortes; y proceden al maleado con fruición y sin reparo alguno; y ellos algo deben saber del asunto si así se producen.

Decía el abogado norteamericano Clarence Darrow, que las leyes deben ser como las vestimentas, tienen que estar hechas a medida de la gente para las que están destinadas a servir; pero a Mr. Darrow, se le paso por alto la posibilidad de que algunos, algunas y ‘algunes’ puedan fabricar esas leyes a medida de su propio interés y conveniencia para servirse de ellas, que no es lo mismo aunque parezca igual.

Dicen por ahí que los abogados tienen la misma fe en la justicia que los médicos en la salud, sin más añadiduras viene envuelto el dicho y no parece fácil concluir si la frase tiene una constante positiva o negativa, pero lo cierto es que algunos de los que por profesión, necesidad o sujeción pasiva han pasado por ámbitos en los que se aplica una determinada normativa seguramente atesoran multitud de ejemplos que desdicen un mucho de lo pretendido por los padres constitucionales, y el recorrido puede abarcar desde las más altas esferas de la nación (que cursi suena eso) hasta el último funcionario municipal con poder para interpretar una norma de una determinada manera; y es que como dicen en Cataluña «d’aquí plora la criatura», de cómo interpreta quien tiene potestad para ello lo que dice la letra de la norma, o mejor dicho lo que él dice que dice, qué en ocasiones viene en ser matizado con aquello del Espíritu de la Ley, que por ventura refiere a todo un pretendido significado esotérico, por aquello de echar las cartas de la fortuna sobre el tapete de la administración.

Y es que el común de la gente, enfrentada a un problema o necesidad, tiende a considerar que empieza a ser más práctico acudir a aquello tan hispano de «conoces a alguien allí» que a ir a por el asunto by the book, y eso es de una gravedad nada despreciable porque ese convencimiento es muestra de desconfianza en las instituciones que interpretan ese «book», y no parece mejorar la popular opinión cuando quienes habitan esas instituciones se lanzan a la cabeza los unos a los otros lo de que vivimos rodeados de bulos, fake news, de verdades a medias, Lawfares, de hurto de claridad en la información completa, de cambios constantes de opinión, de que lo parece verdad se convierte en ‘in veracidad’ a los pocos días, y todo ello sin rubor alguno.

¿A quién creer?, a lo mejor es eso en lo único que somos todos realmente iguales, pues somos todos sin remedio sujetos pasivos de las mentiras, de las in veracidades, de unos o de otros. Creo que era el catecismo del Padre Ripalda el que nos describía lo que era mentir diciendo, que mentir es decir lo contrario de lo que se siente con intención de engañar; más claro agua. A todos aquellos que nos llevan por el camino de la confusión, de la mentira de propósito les recordaría las palabras de Nietzche: No me molesta que me hayas mentido, me molesta que a partir de ahora no pueda creerte.

Suscríbete para seguir leyendo