Una de les virtuts que té la llengua anglesa és l’economia d’elements de què disposa a l’hora d’expressar un determinat concepte o realitat. Un dels que ha fet més fortuna darrerament és el mot hater, derivat del verb hate, que tant en català com en castellà traduïm per ‘odiar’, en el sentit de demostrar un fort rebuig cap a una persona, objecte o fet determinat. Aquest odi o rebuig pot tenir diverses causes, però totes tenen en comú la falta d’empatia i/o compassió del hater en qüestió cap al destinatari de la seva ira, sovint mancada de tota lògica o argumentació racional.

Vegem-ne un parell d’exemples, tots ells ben recents. El primer va tenir lloc dissabte passat a Mallorca, on un usuari de la línia Son Servera – Cala Millor va agredir violentament el conductor del bus que cobria aquest trajecte quan, una vegada acabat el servei, s’acostà fins a ell amb la intenció de despertar-lo. En declaracions a la premsa local, el xofer de l’autobús afirmà que mai li havia passat una cosa semblant i que va arribar a témer per la seva vida, tal era el grau d’excitació de l’agressor en qüestió, un ciutadà marroquí amb nombrosos antecedents penals. El segon, especialment luctuós, tingué lloc diumenge passat a la localitat toledana de Mocejón, on un nin d’onze anys va ser apunyalat per un jove de vint mentre jugava un partit de futbol amb els seus amics. Tot i que sembla que l’agressor té una discapacitat psíquica, coneixia el nin en qüestió i per tant sabia a qui s’adreçava en el moment de perpetrar la seva malifeta. El tercer i darrer, ara com ara, és el d’un comissari de policia jubilat que ha assassinat una darrere l’altra la seva exparella i la seva actual companya sentimental, fets que han tengut lloc de manera gairebé simultània a les localitats barcelonines de Rubí i Castelldefels. El comissari, val a dir-ho, s’ha suïcidat després de dur a terme els crims, que eleven a 29 les dones víctimes de la violència masclista en el que duim d’any i a 1.273 des que aquestes es comptabilitzen oficialment com a tals d’ençà l’any 2003.

Totes aquestes agressions tenen com a denominador comú l’odi que els seus protagonistes sentien cap a les seves víctimes, fos quin fos el factor que els ha induït a realitzar les seves bàrbares endemeses. Però no són, ni prop fer-hi, les úniques manifestacions d’odi amb què convivim pràcticament dia rere dia: les xarxes socials s’han convertit en la millor escaparata perquè els haters de tota mena i condició es lliurin sense traves a la desqualificació i l’insult sistemàtics, tots en coneixem algun exemple. Aquestes xarxes actuen sovint com a amplificadors dels missatges d’odi dels seus executors, que s’estenen ràpidament com una taca d’oli entre els usuaris i contribueixen sens dubte a crear estats d’opinió malsans i perniciosos, amb les conseqüències que dissortadament tots coneixem. Les fakes o falses notícies, deliberadament malintencionades, són també una clara manifestació d’aquest odi malaltís; no debades s’han convertit en un fenomen d’allò més usual, fins al punt que com més va més costa de destriar, informativament parlant, allò que és vertader o objectiu d’allò que no ho és.

La polarització en l’àmbit polític, el «i tu més», la falta de respecte, les conductes incíviques, són altres elements que contribueixen a fomentar la cultura del hater i altres espècimens semblants. Tot plegat resulta preocupant i fa bo -imprescindible, diria jo- el lema «Hoy lo revolucionario es el orden» que la meva bona amiga Àngels Fermoselle reivindicava en el seu darrer article a la secció «Pensar, compartir...» d’aquest diari. No me tenc per una persona negativa i/o catastrofista, però si no canviam el rumb i rectificam de bon de veres, i ja, sense excuses ni dilacions, ens dirigim a una cosa molt semblant a l’abisme. Mot que, per cert, rima amb egoisme, tal com ens recordava oportunament n’Àngels a l’esmentat article .

