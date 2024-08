Cisjordània, una degradació sistemàtica

El periodista i escriptor nord-americà Nathan Thrall, autor del llibre ‘Un dia a la vida d’Abed Salama’, fotografiat a Barcelona el mes de juny passat. / MARTA PÉREZ /EFE

En aquestes línies, talment un esbós, prenc com a referència l’argument Un dia a la vida de l’Abed Salama de Nathan Thrall i que té com a rerefons el dramàtic accident de trànsit sofert per un bus escolar d’infants palestins de Ramal·lah d’entre quatre i sis anys que xocaren frontalment amb un camió, per unes de les tantes carreteres segregades de la Cisjordània aptes només per a palestins, dos carrils en direcció cap a Kalandia (per a jueus) i un cap al control militar de Jaba (per a palestins), fet que va succeir el 16 de febrer de 2012, ara fa dotze anys, a prop de l’assentament d’Adam, on moriren sis infants i una mestra. Els infants anaven d’excursió. Era un d’aquells dies que se sol anomenar gris, boirós, fred i humit, acompanyat per una intensa pluja. A internet, si teniu curiositat, trobareu encara algunes fotografies d’aquest succés, però no així de vídeos, que van escassos, probablement eliminats per així esborrar qualsevol prova que anés en contra de les autoritats israelianes. Tan sols he pogut veure un en el qual parla un metge israelià que manifesta que varen actuar immediatament amb coordinació amb els serveis d’emergència palestins, la qual cosa, no és veritat, és pura propaganda. Els serveis israelians, tant ambulàncies, metges, com el parc de bombers i altres, arribaren una hora i mitja més tard després que es produís l’accident. Podien haver intervingut immediatament i no ho feren. Eren tan sols a dos minuts dels fets, mentre que els serveis palestins hagueren de passar els controls acostumats, tot i la pressa que exigia el moment. L’autobús es va incendiar i foren les persones que transitaven per aquella via les qui oferiren els primers auxilis a través d’extintors, trencant vidres i ajudant a treure els infants de dins de l’autocar. La trentena de ferits foren ingressats a diversos hospitals de Ramal·lah i de Jerusalem. La zona era administrada civilment per l’Autoritat Palestina, coneguda amb el nom d’àrea C, però sota el control militar israelià, segons els Acords d’Oslo II. No cal dir que és una zona conflictiva per la gran quantitat d’assentaments que s’han fet durant els darrers vint anys, violant una vegada sí i l’altra també tots els acords i resolucions que tenen a veure amb la no creació de nous assentaments en sòl palestí. A la zona hi ha més colons que palestins. Semblava que els Acords ajudarien a viure millor i asserenar els ànims; tanmateix, el que han fet és empitjorar-lo encara més, amb més restriccions i més limitacions si cal. Un dia a la vida de l’Abed Salama no és una ficció, excepte alguns noms que han volgut guardar la seva privacitat, tot és absolutament verídic i descriu amb una total cruesa com és el dia a dia d’un palestí en els territoris ocupats i a la Jerusalem Est. L’autor ens narra com, després de la guerra del 1967, coneguda sota el nom de la guerra dels Sis Dies, Israel ha transformat, especialment en aquests darrers decennis, tant la demografia com la geografia dels territoris ocupats a través d’una política de judaïtzació que consisteix bàsicament en expropiacions de terrenys, expulsions a mansalva, creació d’assentaments, restriccions de permisos per a passar d’una banda a l’altra, limitacions per a parlar l’àrab en les diverses administracions i comerços públics, bases militars, carreteres de segregació i llocs de control arbitraris com a càstig col·lectiu. Gràcies a l’Abed Salama, ens podem fer una idea de com és de difícil la vida a la Palestina ocupada. L’accident i la recerca angoixosa del seu fill Milad és el leitmotiv d’aquestes pàgines que recorre diversos estadis i personatges que es fan trobadissos d’una manera o altra en el seu camí. Cita la primera intifada, que va esclatar el desembre de 1987, quan li mancava tan sols un any i mig per acabar l’institut. La durada de la intifada, sis anys, va complicar molt la vida de tots plegats: pobles en estat de setge, escassetat de provisions, manca de feina, escoles i universitats tancades, no s’expedien passaports per a sortir del país, empresonaments, tortures… Resultat: més de mil cent palestins morts a les mans dels soldats i civils israelians, xifra a la qual cal sumar els més de cent trenta mil ferits i cent vint mil empresonats. Segons com, les lleis també segreguen, com les detencions preventives, que es fan sense acusació formal ni judici, potser perquè estaves en aquell moment en el lloc equivocat. També en els hospitals existeix la segregació, per exemple, a les ales de maternitat, a petició de les mares jueves. Finalment, Thrall, en l’epíleg, fa menció del reportatge d’un conegut periodista israelià, Arik Weiss, on detalla com havia estat l’acollida i la reacció dels joves respecte a l’accident adés esmentat. La frivolitat dels missatges és espantosa: «Bones notícies! Un grapat de terroristes menys!», «Si només és un autobús ple de palestins… tant de bo se n’haguessin mort molt més», i així altres per l’estil. Però el que més el va sorprendre fou que no amagaven la seva identitat rere un perfil anònim i, sobretot, que els missatges havien estat escrits per una generació de joves que no havien viscut la violència de la dècada dels noranta ni de la segona intifada. Amb tot, semblaven molt més racistes que no pas les generacions anteriors. Això no té una altra lectura que aquesta, el de fomentar una societat on predomina l’odi per damunt de tot. Per a superar les adversitats, caldrà que hom visqui lluitant per una vida per la qual valgui la pena morir.