La nueva plaza de España de Palma y lo que le espera

Después de 19 meses de obras, Palma estrenará en septiembre la nueva plaza de España, con su nuevo pavimento reforzado, un proyecto de jardinería completamente nuevo, la restauración del monumento de Jaume I, su fuente y la estación meteorológica de Gaspar Bennàzar, así como la limpieza del antiguo palomar y también del kiosko de prensa.

La obra ha sufrido tantos retrasos por los hallazgos surgidos bajo tierra. Primero los restos de la antigua muralla renacentista que aparecieron frente al Bar Cristal tras el primer mes de obras. Y después el descubrimiento del mal estado en el que se encontraban las canalizaciones de aguas residuales, con la presencia añadida de fibrocemento, lo que hizo necesaria una renovación completa no solo en la plaza de España, si no también en las calles Caputxins, Bastió d’en Sanoguera y la del Bisbe Perelló, circunstancia que obligó a excavaciones no previstas y a asfaltar de nuevo esas vías, disparando el presupuesto inicial y aumentando los plazos previstos.

FOTOS | La plaza de España de Palma afronta la recta final para su inauguración en septiembre / Manu Mielniezuk

Sin embargo, salvados todos los imprevistos y escollos, la nueva plaza de España se enfrenta a su verdadera prueba de esfuerzo, porque con las obras no se ha cambiado ni uno solo de los antiguos usos que aceleraron su proceso de degradación galopante, al margen del desastroso pavimento de pizarra anterior del que ya no quedaba ni una sola baldosa entera.

La plaza de España, punto neurálgico de la ciudad que pisan cada día miles y miles de personas, seguirá siendo una vez inaugurada un espacio peatonal solo en teoría. Porque el Ayuntamiento ha decidido mantener el paso de vehículos que conecta con la calle Caputxins y el aparcamiento del Mercat de l’Olivar. Y el enjambre de ciudadanos que van y vienen seguirán enfrentándose tras la apertura de la plaza al inevitable tráfico de bicicletas y patinetes, esquivando las terrazas que ocupan todo el perímetro y salvando las acumulaciones de personas en las paradas de bus y taxis. Ni aunque se hubiera construido en granito estaría garantizada su conservación futura con todo lo que le espera.

