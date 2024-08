L’art del PPVox de maltractar als municipis amb destralades

María Jesús Montero. / JOSÉ LUIS ROCA

El passat 16 de juliol la vicepresidenta primera i ministra d’Hisenda, María Jesús Montero, va anunciar una millora substancial en el finançament de les entitats locals. En termes quantitatius, els municipis rebran l’any 2025 uns lliuraments a compte de 26.893 milions d’euros, xifra que representa un increment del 13,1% respecte a l’any anterior, és a dir, 3.121 milions d’euros més que les quantitats percebudes el 2024. Si a aquest increment s’hi suma l’augment de la liquidació del sistema de finançament de 2023 -un 1,3%- el conjunt de recursos per a les entitats locals arribarà als 28.935 milions d’euros el 2025.

Juntament a aquesta millora, es varen anunciar dues mesures addicionals: per una banda, les noves sendes d’estabilitat pressupostària per al període 2025-2027 concedeixen un major marge fiscal de despesa a les administracions i alleugeren la senda de deute. I per altra banda, el pla d’ estratègia de desenvolupament integral local incrementa el seu fons i comptarà amb 1.800 milions d’euros, 500 milions més que en el període 2014-2020. Aquest pla, fruit del diàleg amb la Comissió Europea, aposta de valent per la millora de la mobilitat, de la dinamització de l’economia local i de l’ampliació d’espais sostenibles fonamentalment pels petits municipis.

Totes aquestes mesures són una clara evidència del compromís del Govern d’Espanya amb les polítiques municipals, proporcionant els recursos necessaris per a que les entitats locals puguin desenvolupar la seva tasca de manera eficaç i sostenible. Això també afecta positivament als Consells Insulars, que veuran incrementar el finançament estatal i podran destinar recursos a la millora de les inversions i de les polítiques des de l’àmbit supramunicipal.

Dit això, ara és hora de facilitar el diàleg i el debat constructiu de les diferents formacions polítiques, és hora d’ impulsar la cooperació fluida entre les diferents administracions públiques, és hora d’enfortir el sector públic com a garant de l’estat del benestar i és hora de deixar de banda diferències partidistes pel bé del mallorquins i de les mallorquines.

Tanmateix, el 23 de juliol PPVox va votar al Congrés dels diputats en contra dels objectius d’estabilitat pressupostària 2025-2027. Amb aquest vot la dreta deixa enlaire els futurs pressuposts generals de l’Estat 2025, priva als territoris d’un major marge de despesa i les desproveeix d’un alleugeriment dels requisits de deute.

I és que aquesta ha estat i és la manera de governar de la dreta. Recordin sinó les inflexibles receptes del partir popular davant la crisi financera -llei d’estabilitat pressupostària 2012 de Rajoy- segrestant els doblers dels ciutadans en forma de romanents de tresoreria, posant en perill el sosteniment del sistema públic i deixant de banda a les persones en el pitjor moment de risc econòmic.

Recordin també el vot en contra del partir popular a l’arribada de fons europeus, al seu repartiment i a la flexibilització dels requisits després de l’inici de la guerra d’Ucraïna, posant-se en evidència fins i tot davant els seus, atès que el partit de Feijoo va ser l’únic dels partits populars europeus que va intentar tombar una esmena del PSOE per alleugerir els requisits a l’arribada de fons en una situació extraordinària ocasionada pel conflicte bèl·lic. Tot el que faci falta per desgastar el govern de Sánchez, passant per alt la crisi sanitària de la covid i la guerra.

I és que per molt que s’anunciïn com el govern del canvi no canvien ni canviaran. PPVox consent votar en contra per menysprear Sánchez, PPVox consent deixar enrere les millores en el finançament municipal de la ministra Montero i perjudicar als territoris a on governen. Conclusió: ¡Ladran, Sancho, será que cabalgamos!