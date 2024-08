Dicen que aproximadamente hace tres millones de años los humanos poblamos la tierra, pero es ahora la era de las etiquetas y qué peligrosas son. Esa cosa irracional de ser de los gatos, de los perros o de lo que sea pero llevado al extremo es la madre de todos los desequilibrios. Los murciélagos llevan en la tierra unos setenta millones de años, cuando empezaron eran musarañas subidas a los árboles que se tuvieron que adaptar. El hombre también debe adaptarse constantemente a los cambios pero la riqueza hace que en el primer mundo se desequilibre todo con la barbaridad de juntar treinta gatos en un solo jardín, por ejemplo. Como ya hemos advertido, vuelven viejas enfermedades y se reactivan otras por el peligroso desequilibrio que provocan los más ignorantes. Si usted está a favor de los gatos, pero no en su casa, y esparce esa semilla felina por doquier, con el desajuste que eso supone, repetimos una vez más, las aves insectívoras ven mermada su población. Los polluelos una vez vestidos y saltan del nido van directos a las juguetonas garras de los mininos que, por otro lado, ni se alimentan con ellas. Demencial.

Obviamente que no todo el peso de la culpa debe caer sobre este lúdico depredador, hay más factores, pero el punto de desequilibrio nos lleva a un panorama que puede ser irreversible. Vean ustedes con la malaria o con la llamada fiebre del mono la amenaza y ascendente preocupación. Perseverar la salud y las poblaciones de la gran diversidad de aves insectívoras como de murciélagos (solamente en Europa hay unas cuarenta especies de este mamífero del aire) es una tarea urgente. En Mallorca, el COFIB y sus profesionales rehabilitan cada año a centenares de vencejos caídos del nido. Todo el mundo debiera colaborar en paliar este desastre. Urgen menos teorías y más acción, menos soluciones contaminantes contra las plagas de mosquitos y más avecillas insectívoras que mejoran el ambiente acústicamente y visualmente e incluso acercan otro tipo de turismo más tranquilo y respetuoso con el entorno. Señores hoteleros tomen nota, algunos de ustedes ya están en ello pero todavía son muy pocos.

Contrasta el histerismo ante las enfermedades con la pasividad de las autoridades ante semejante desastre contra las beneficiosas aves que indirectamente nos protegen, pasividad que va a favor de una enfermiza felinofilia que incluso hace proliferar, por la suciedad concentrada, a la temida rata de alcantarilla. Nunca ha habido tantos gatos y nunca hubo tanta rata, sea en plaza de España o donde ustedes quieran que se va a poder documentar. Una situación de desequilibrio llevada al límite. Tal es el problema que el consistorio debiera potenciar nidos de lechuza en la Misericordia, Estaciones, etc..

Mucha gente no entra en razón, pero no se queda el gatito en su casa, son los incrédulos del dedito que van girando y girando en su aplicación del móvil tragando con cualquier bazofia del postureo. Dios o la Naturaleza, o como prefieran, puso los pájaros insectívoros y los murciélagos y no los puso para hacer bonito el decorado. Formábamos en conjunto un ritmo circadiano en el cual todas las criaturas íbamos rotando en estos diferentes valles de lágrimas que pueblan la tierra. Todo eso se va resquebrajando.

Atiendan esta urgencia sanitaria y de desequilibrio ecológico, correspondan al derecho a existir de algunas especies que se van a acabar por mero capricho. No exageramos, el omnívoro gorrión, Passer domesticus, el teulader, ha prácticamente desaparecido del Reino Unido, lo que supone una auténtica catástrofe anulando la presencia de esos divertidos gitanillos del aire que limpiaban las calles de suciedad y ponían música en la vida de muchas personas. Va siendo hora de poner multas, de tener el minino en casa, o si tanto gusta casarse con él por lo civil y registrarlo, pero no jodan al resto de los mortales. El planeta y su frágil equilibrio lo van a agradecer. Atentamente.