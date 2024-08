¿Podemos vivir en el centro?

Este es un artículo surgido ante el cúmulo de tertulias o situaciones donde, cuando sale el tema de la vivienda, la respuesta es: «No todos pueden vivir en la capital», «Yo me fui a vivir a 30 kilómetros del centro sin problema», y frases por el estilo. De verdad, dejen de decirnos cómo y dónde tenemos que vivir. Dejen de dar esa respuesta como solución a un asunto estructural. Porque con ella pretenden minimizar un problema y, de paso, dejar en ridículo a quien lo reclama.

No nos digan dónde tenemos que vivir porque, para empezar, no todas las ciudades tienen la misma situación. No es igual una sin apenas turismo que Barcelona o Málaga, las que tiene más viviendas turísticas de España. Dediquen ese tiempo a hablar de la falta de vivienda pública o la especulación.

Estas declaraciones normalizan que tú, currante, no mereces vivir ahí. Pero la rabia es que responden sin tener en consideración la vida de la otra persona, dando a entender que es un capricho. Y no, a veces puede ser una necesidad. Hay gente que necesita vivir cerca del centro porque sus padres viven ahí y debe cuidarlos, o a cualquier persona dependiente de la que se es responsable. Por una separación y no quieres que tu hijo pase por kilómetros de distancia entre papá y mamá. Porque seas una persona con problemas de salud y necesites un hospital o centro cerca. Porque necesitas trabajar pero sin dormir en un parking. Porque no quieres echar dos horas para ir a trabajar porque resta tiempo para estudiar o cuidarte. Por no abrir el melón de las maltratadas que, una vez fuera del centro de acogida, se las ven y se las desean para encontrar algo decente en zonas donde no vivan sus maltratadores, en las que se sientan acompañadas, y sin el rechazo de propietarios que les niegan alquileres. La calidad y condiciones de vida dependen de donde se viva.

Dejen de decirnos dónde tenemos que vivir y hablen más de por qué no podemos vivir. Quizás asuman que no podemos porque hace tiempo que la vivienda dejó de ser un derecho vital para ser una ambición y negocio al alcance de pocos.

