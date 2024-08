Crisis migratoria y psicosis social

Que vivimos una crisis inmigratoria no es una opinión, es un hecho. Ya no se trata de que Canarias sufre una situación muy difícil de gestionar ante la llegada descontrolada de miles de emigrantes mayores y menores de edad, es que también llegan a Alicante y Valencia, es que también llegan a Mallorca y Ibiza. Y no parece que el Gobierno de Sánchez o la Comisión Europea vayan a adoptar medidas eficaces para resolverla. Sánchez, hasta ahora, se ha limitado a proponer una modificación de la ley de extranjería que le permita distribuir a los menores migrantes en todas las autonomías. La propuesta decayó en el Congreso debido a que alguna de las fuerzas que sostienen a Sánchez en el Gobierno no estaba por la labor (Junts). Pero Sánchez y el equipo habitual de propaganda han dirigido sus ataques, no a su socio independentista, sino al PP, acusándole de insolidaridad. El PP argumenta que puso una serie de condiciones para votar la propuesta. Entre otras medidas, urgía adoptar la declaración de emergencia y dotar financieramente a las autonomías para afrontar el gasto consiguiente; amén de recordarle Feijóo al presidente del Gobierno que en el debate de investidura ya le advirtió de que no le buscara cuando sus socios le dejaran en la estacada. En ese teatro de fantasmagorías todos tienen su responsabilidad, pero la mayor corresponde a quien ocupa el poder. Sánchez tendría mayor credibilidad (empeño casi imposible a estas alturas) si dirigiera sus acusaciones, en primer lugar, a quienes le sostienen (Puigdemont) y no a quienes le auguraron la inestabilidad de una coalición deletérea para el país. Se alió con la derecha xenófoba de Cataluña que le daba los siete votos para ser presidente, a la que ha concedido la amnistía y la soberanía fiscal que pueden conducirnos a un Estado confederado y a la independencia de Cataluña.

El atentado contra tres niñas en Southport, Reino Unido, provocó unas semanas de agitación y violencia de la extrema derecha fascista. La mecha que encendió todo fue la proliferación en las redes sociales de falsedades acusando del acuchillamiento a un inmigrante ilegal. Era falso, el autor era un británico nacido en el país, aunque de origen africano. Lo cual, para los ultraderechistas, no supone más que una pequeña diferencia. En realidad, lo que caracteriza a la ultraderecha no es la oposición a la inmigración, la condición de xenofobia, que también, sino la de racismo. Inglaterra ha sido históricamente generosa con la inmigración. Los perseguidos por sus ideas o religión han sido siempre acogidos allí con generosidad, desde los judíos, los españoles perseguidos por el absolutismo, los perseguidos por el Comité de Salud Pública de la Revolución francesa, hasta los perseguidos en Alemania tras 1848, como el propio Karl Marx. Hasta tuvo como primer ministro a un sefardita como Disraeli. La reacción democrática fue ejemplar. Las manifestaciones en contra de la extrema derecha y defensa de los inmigrantes se extendieron por todo el país y superaron en magnitud a aquellas. Lo sucedido evidencia la debilidad de las democracias ante el odio expresado en las redes sociales, pues existen indicios de su manipulación con intenciones desestabilizadoras por países totalitarios o teocráticos como Rusia e Irán.

Lo sucedido con el crimen de un chaval de once años en Macejón es otra muestra del pandemónium de las redes. Se ha volcado todo el odio posible contra el portavoz de la familia del asesinado por descartar a los inmigrantes recalados en el pueblo de lo sucedido. Le han llamado de todo. Ya escribí hace poco que el mal necesita de la clandestinidad para conseguir sus objetivos. El anonimato en las redes sociales y en los comentarios en la prensa es el recurso ideal para volcar el odio y las mentiras de forma impune, hacer todo el daño posible sin el menoscabo social, el descrédito y las querellas criminales que sufriría el autor en el caso de que fueran conocidos su nombre y apellidos. Libertad de expresión siempre, pero que cada uno se responsabilice de lo que dice. En caso contrario la supuesta libertad de expresión se convierte en libertad para insultar, calumniar, odiar, y desestabilizar. Se intenta justificar el anonimato en internet porque decaerían las posibles denuncias anónimas contra la corrupción y el abuso del poder político y propiciarían su impunidad y la persecución de los denunciantes. Puede ser, pero sus supuestas ventajas, nunca demostradas, ubicadas en el poder ser no compensan la siembra existente de odio que inoculan esos pirómanos sociópatas.

Se puede plantear la duda de si las campañas de intoxicación de la extrema derecha, a raíz de algún delito, no hacen sino pescar en el río revuelto de una incipiente y espontánea psicosis social surgida del 11M en Madrid, los atentados en Barcelona de 2017, en París, Londres, Berlín, protagonizados por islamistas. Esta psicosis no afectaría a inmigrantes procedentes de Latinoamérica con los que hay una lengua y cultura común. De existir como tal, como atribuir los asesinatos de mujeres a musulmanes, estaría fundada en prejuicios, como demuestra el reciente asesinato de dos mujeres en Cataluña, obra de un comisario condecorado de la Policía Nacional que, a continuación, se suicidó. O cabe conjeturar una psicosis inducida por el propio Gobierno, muy cauto en evitar que trascienda la identidad de todo presunto incurso en un delito. La razón, se supone, es evitar el señalamiento. Ocurre en EE UU donde las fichas policiales incluyen la raza: hispano, afroamericano, caucásico, nativo americano, etc. La duda reside en la eficacia de ese paternalismo de considerar a los ciudadanos menores de edad incapaces de asumir responsabilidades acordes con lo correcto. La otra cara de ese paternalismo es la ocultación de la realidad a partir de la cual un ciudadano responsable puede reflexionar sobre los mecanismos adecuados para modificarla. En una atmósfera en la que el ministro de Justicia zahiere a los jueces discutiendo su exclusiva competencia para interpretar la ley de amnistía y se inventa una inexistente Sala de Apelaciones del TS (el TC). Es un Gobierno acorralado por la corrupción y enfrentado con la verdad el que propicia que cunden en el sustrato social los bulos de la extrema derecha sobre la identidad de los delincuentes.

