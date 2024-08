Una de las noches de este húmedo y farragoso mes de agosto estuvimos cenando en un restaurante de Santa María del Camí y nos atendió muy amablemente un camarero, Ángel, que entabló una discreta conversación en el transcurso de la cual tuvo la atención de decirme que leía mis artículos y que coincidía, generalmente, con lo que yo escribía. Como me sorprendió su interés por la literatura, además de agradecer el cumplido, le expliqué que esto de escribir tiene su complicación, pues cuando un diario te facilita un espacio en su periódico, eso obliga a hacer uso de forma responsable de la posibilidad de arrojar algo de luz, a través de la escritura, a lo que acontece en la vida cotidiana, se debe recoger lo que sucede a nuestro alrededor y considerarlo, procurando no ceder a la presión de coincidir con la mayoría y tampoco pretender ser único, ni esperar recibir aplausos por de tus opiniones, esto sería vanidad. Le expliqué que yo escribo por el gusto de hacerlo, por cultivar la lengua e intentar, como dice Graciela Montaldo, profesora de literatura de la universidad de Columbia, «sacar la escritura de las bibliotecas… y ponerla en la calle», aunque esto acarree un cierto riesgo, alguna crítica y, alguna que otra satisfacción.

Durante nuestra breve conversación le pregunte a Ángel por su interés por la literatura y me dijo que él se había formado en la Universidad, era licenciado en filosofía, y que le gustaría seguir estudiando, ahora teología, que su deseo era poder llegar a dar clase y que mientras no lo lograse trabajaba como camarero puesto que precisaba tener estos ingresos. Le expresé mi consideración por lo que me contaba y a continuación pensé en el tema de la inadecuación entre su formación y su trabajo, en el problema de la sobre-cualificación.

Al llegar a casa busqué datos sobre esta contrariedad, la sobre-cualificación, y me sorprendió el dato de que en España el sector de hostelería tiene la tasa más alta de Europa en empleados sobre-cualificados, un 83,7% frente a la media de la Unión Europea que se sitúa en el 68%. Otro dato significativo que aporta este porcentaje es que ocho de cada diez titulados superiores que están trabajando en el sector hostelero lo hacen muy por debajo de su cualificación. No tiene nada de malo ser camarero y tener un título universitario, por supuesto, pero como sociedad hemos de pensar si se está desaprovechando el talento y si fuese así, si estos universitarios aportan menos a la sociedad que lo que la comunidad ha invertido en su educación.

Recuerdo que cuando estudiaba en la universidad de Madrid coincidí con Charles Sterjana, un compañero sueco, amigo inteligente, brillante, hijo del que en aquel momento era embajador de Suecia en España, quien al terminar sus estudios regresó a Estocolmo para trabajar en un importante banco. Al cabo de un tiempo tuve que ir Estocolmo, por razones profesionales, y nos vimos un rato, le pregunté qué puesto ocupaba en el banco en aquel momento, era frecuente en Suecia el cambio de trabajo y de empresa, le costó contestarme pues pensaba que no entendería lo que había decidido hacer. Me dijo finalmente que había dejado el banco y que se dedicaba a repartir pan a bares y restaurantes, que empezaba su cometido a las seis de la mañana y a las diez ya había terminado su cometido, cobraba parecido y tenía el resto del día para él, leer, escuchar música, ir al teatro, visitar exposiciones, etc., etc. Entonces me sorprendió mucho este cambio profesional, hoy no sería así, lo entendería, pues se tiene que valorar también la posibilidad de recrearse en el ocio.

Según un informe de ESADE cuando un empleado percibe que posee una determinada educación y unas habilidades profesionales que superan a los requerimientos de su trabajo y no puede aplicar sus conocimientos a unas tareas, porque no lo requieren, entonces podrá sentirse insatisfecho, y por eso muchas empresas suelen rechazar a candidatos sobre-cualificados. No obstante, la sobre-cualificación académica no debería de ser un obstáculo para ocupar cualquier puesto, pero tampoco una ventaja en según qué casos. De todos modos, es mejor que los jóvenes se formen bien, aunque sufran algún inconveniente laboral, pues la ignorancia acaba causando mayores dificultades, para ellos y para la sociedad.

