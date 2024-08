Venezuela, paraíso perdido

Este artículo va dedicado a los miles de españolas y españoles que, en unas circunstancias muy difíciles para ellas y ellos, fueron acogidos por el gobierno venezolano. El cual no quiso elevar muros entre ellos y sus nacionales. Al contrario: las muestras de solidaridad para con los refugiados españoles y la ciudadanía fueron numerosas, prolongadas y de gran calado. Durante décadas. Y es que los entonces perdedores de la Guerra no lo sabían, pero a cambio de su fuerza de trabajo, se les daba paso al paraíso. No al de Graves y Stein, sino a uno de verdad.

Edén, sí. De 1935 a 1955, Venezuela fue considerada la Suiza de América Latina. Una nación que brindó crecimiento a quien supo aprovechar las potencialidades que obsequiaba en esos momentos. Muy superiores a las que el Viejo Continente ofrecía. Muchos españoles, italianos y portugueses le deben el bienestar de sus familias al sentido práctico del discutido dictador Marcos Pérez Jiménez, fundador del «Nuevo Ideal Nacional». Así es: el perezjimenismo se distinguió por la importación de talento extranjero. Desde expolíticos republicanos hasta obreros de la construcción, pasando por tenderos o profesores de Universidad. Todo valió para apuntalar la economía venezolana: las creencias políticas se dejaron, aparentemente, de un lado. Lo mismo que Juan Domingo Perón en Argentina y Gaspar Dutra, Getúlio Vargas y Juscelino Kubitschek en Brasil. Entre 1940 y 1960, decenas de millones de europeos huyeron de un continente fracturado en pos de una segunda oportunidad. Entonces… ¿por dónde se jodió Venezuela?

Básicamente, por la corrupción política y una mala gestión del petróleo. La primera, generalizada durante los últimos momentos de Pérez Jiménez y después cronificada en los sucesivos gabinetes de Acción Democrática, Rómulo Betancourt ( 1959-1964 ) y Raúl Leoni ( 1964-1969). A la par que una no resuelta Reforma Agraria: se trata de un país donde hasta hace muy pocos años existían millones de Ha en fértiles tierras. Pero improductivas: sus propietarios no las querían explotar. Aquí debe encontrarse uno de los principales modus operandi del chavismo: la ocupación de haciendas abandonadas para su posterior dación a cooperativas de trabajadores. Ahora bien: como norma general, los nuevos propietarios rurales tampoco justificaron el atropello a la propiedad privada. Causando por ello problemas de desabastecimiento en las grandes capitales venezolanas. En tercer lugar, la presencia de la guerrilla tampoco ayudó. Y es que desde 1960 Fidel Castro auspició unas fuerzas armadas populares, tras la negativa venezolana a venderle petróleo venezolano a precio tasado. Dicho continuo estado de guerra fue simiente de un ultranacionalismo dentro de las FFAA. Origen parcial de los actuales quebraderos de cabeza que vive el país: las figuras de Lino Oviedo y Hugo Chávez Frías beben de ese pensamiento. En cuarto lugar, un cierto desbarajuste administrativo. Como ejemplo, la elaboración de un censo nacional estadísticamente fiable, que no se produjo hasta la llegada al poder de Hugo Chávez Frías (1999-2013). A las élites caraqueñas no les interesó demasiado saber el número de habitantes reales del país. Máxime, en las zonas rurales y en los suburbios, los famosos «ranchos». Ello puede dar una idea del estado en que vivió Venezuela durante décadas. Como colofón, la inflación: en 2018 llegó al 6.537%, hoy en día coquetea otra vez con el 100%. Se trata del mismo país que en 1948 lucía una casi paridad Bolívar/Dólar americano.

Si bien los últimos acontecimientos delatan un único culpable en la actual situación del país de la Guaira, es realmente complicado dictar sentencia. Hay un cúmulo de factores que, como el lodo del río, han ido sedimentando. Durante mucho tiempo. Ahora bien, hoy en día la población está desengañada. Con el agravante que es uno «de los suyos» el que hace tiempo que es más dictador que presidente. Por lo que parece, sus formas corruptas —se habla de un patrimonio oculto cifrado en miles de millones de dólares americanos, una de las aparentes razones para su apego al poder— pueden haber superado a las de la vieja aristocracia de la Democracia Cristiana o Acción Democrática. Por no hablar las del entorno del socialdemócrata Carlos Andrés Pérez (1974-1979 y 1989-1993 ). Escandaloso.

No obstante, nos podríamos preguntar qué hubiera podido hacer la Vieja Europa. No durante el chavismo, sino anteriormente. Desde el último cuarto del siglo pasado: hágase el silencio. La Unión Europea que muy justamente se moviliza por refugiados sirios ha mostrado su más absoluta indiferencia ante las maneras exhibidas por las «democracias» (presidencialistas y autoritarias como norma general) que han gobernado Venezuela los últimos sesenta años.

Mientras, los que amamos a Venezuela y a su maravillosa gente seguimos llorando por la sangre estos días vertida. Probablemente, para siempre silenciada. Ventajas de vender el petróleo barato.

