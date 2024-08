La tragedia que no fue

El pasado 7 de agosto, en algunos hogares de Palma y pensándolo mejor, dado el tirón de la artista involucrada en estas líneas, en cualquier casa de este planeta, seguramente se recibiera alguna llamada inquietante. Eran las 22.13 de la hora local. A un lado, una voz extrañamente sedosa de una hija desde Viena, que afectada por un brusco infortunio, formulaba una adivinanza fuera de toda expectativa y que iba revestida de una falsa calma. «Mamá, ¿a que no sabes qué ha pasado?». Durante algunos segundos de desvarío y encaje, me atreví a preguntar, nos atrevimos a preguntar. Éramos los del otro lado, familiares entendiendo que se habían cancelado los tres conciertos de Taylor Swift en Viena por amenaza de atentado terrorista.

Como ya sabrán, la policía austríaca detuvo ese mismo día a dos personas sospechosas de planear los ataques y afirmó que al menos una de ellas había jurado lealtad al Estado Islámico. Pese a la detención, la organización decidió igualmente cancelar los conciertos ante el poco tiempo que habría transcurrido entre la detención y la celebración del primero y sobre todo, porque aunque se habrían reforzado las medidas de seguridad, las autoridades austríacas reconocían que seguía existiendo una amenaza «abstracta». Lo que se evitó fue, al parecer, una inmolación frente al estadio Ernst Happel de Viena durante alguno de los conciertos. Después de esos días, se produjo una nueva detención de otro joven demasiado joven para acumular tanto... ¿odio?

Volviendo al transcurso de la susodicha llamada, a medida que pasaban los minutos, se iban intercambiando las lágrimas procedentes de la ilusión arrebatada de cuajo de algo que se llevaba planificando desde hace más de un año, quizás el eje del verano para ellas, con los pensamientos y recuerdos encadenados de otros atentados terroristas recientes en Europa. Mientras oía sin escuchar el lamento de las swifties desde Viena, empecé a recordar algunos de estos atentados en otros conciertos de pop y rock, como el de la Sala Bataclan de París (2015), el del Manchester Arena (2017) o el más reciente ocurrido en el teatro Crocus City Hall de Moscú (2024).

Un alivio racional desconocido, surgido como de la nada y sin dolor previo, se iba apoderando quizás de todos los que estábamos atendiendo aquellos sollozos juveniles. Agradeciendo a la inteligencia austríaca y a la de otros países cuyos nombres no fueron revelados por cuestiones de seguridad (tal y como expresaron las autoridades) y a la propia organización del concierto, se intentó ofrecer algún consuelo, pero siempre con el pensamiento de lo que pudo haber sido y no fue. De todos los escenarios que la mente ansiosa es capaz de recrear, lo mejor de lo peor, era sin duda lo sucedido: la detención y la cancelación. Pero mejor no quedarse mucho ahí e ir a dormir, fue la determinación final y la más sensata.

Los siete conciertos en el Wembley Stadium de Londres de la artista acabarán mañana día 20: larga vida a la música y a la diversión, en paz y en libertad.