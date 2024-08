Gaza, de nou

Reprenc novament l’activitat d’escriure i ho faig totalment aborronat i ensems decebut pels darrers esdeveniments que estan succeint a Gaza, pel fet que la comunitat internacional no ha estat capaç de trobar el desllorigador que aturi aquesta barbaritat que, si hem de ser justos, és indefensable per molt que es digui que Israel tingui el dret a defensar-se. D’ençà que la ideologia sionista va posar els peus a Palestina i es va voler apropiar d’un territori que no únicament els pertanyia —tema a discutir, per cert—, els problemes s’han anat encadenant un rere l’altre, fins a arribar a un carreró sense sortida. La solució dels dos estats, comença a ser inviable. Massa odi, massa violència i mort acumulada al llarg de més de setanta anys, fet quasi irreversible per ambdós costats. Cal recordar la intenció de Ben-Gurion, que no era altra que posseir més terra palestina, amb menys palestins possibles. En fi, el fet és que durant l’estiu sembla que ens hem oblidat del que passa arreu del món.

Les notícies se centren en les onades de calor, que no és cap fotesa, amb la carrera d’obstacles per agafar la primera línia a qualsevol platja —alguns s’aixequen a les sis de matí per a plantar l’ombrel·la i dir que això és seu—, amb la DANA que ens ha caigut al damunt a causa dels aires freds que ens venen i de les altes temperatures de l’aigua de la mar. Fins fa poc hem estat entretinguts amb les gestes del president Puigdemont, expert en el joc de ‘fet i a amagar’, ara em veus, ara no. Estava en boca de tots. Ara és conegut com el president Fuigdemont. Tothom ha cercat un boc expiatori, que no podria ser altre que els Mossos d’Esquadra. Algú ha de carregar amb la culpa, sempre és així. Atents hem estat als Jocs Olímpics i tot el que s’ha cuit a dins, les medalles, la terrible lesió de Carolina Marín, els problemes de gènere o de cromosomes amb la boxejadora algeriana Imane Khelif i alguna més, el rècord mundial de salt de perxa d’Armand Duplantis, la cloenda amb l’espectacular Tom Cruise, emulant l’èxit de Missió impossible.

L’inici d’una nova campanya de la lliga espanyola de futbol servirà per a petar la xerrada mentre fas el cafè en el bar i així un llarg etcètera, etcètera. Mentrestant, hem mig oblidat el que passa a Ucraïna i l’última atrocitat —se m’acaben els adjectius— de l’exèrcit israelià, una més entre tantes, la matança que hi ha hagut en una escola de Gaza, en el barri d’Al-Daraj, que servia de refugi per a infinitats de famílies que ja l’havien perdut absolutament tot. Israel va llançar tres míssils. L’excusa, com gairebé sempre, era que allà estaven amagats terroristes de Hamàs. Han mort un centenar de persones. Però ells han considerat l’atac com un nou èxit, fet amb precisió, tot assolint el seu objectiu. Suposo que els infants que allà hi havia no eren de Hamàs, però podrien ser els terroristes del futur, com comenten sovint els joves israelians a través de les xarxes socials.

UNICEF ha dit que aquesta guerra és contra els infants, ja n’han mort més de setze mil. Recentment, en el diari israelià Haaretz ha sortit la notícia que l’exèrcit ha fet servir els palestins com a escuts quan han de fer una incursió o han d’entrar en un edifici considerat sospitós, incomplint totes les convencions existents en relació amb els presoners. Sabem que en les presons israelianes els palestins són torturats i les vexacions són a l’ordre del dia, d’això millor no parlar-ne. La prestigiosa periodista israeliana Amira Hass, que viu a Ramal·lah des de fa més de vint-i-cinc anys, quan li demanen perquè pren partit a favor dels palestins, ella que és israeliana, diu que no hi ha cap mena de contradicció, la seva postura és contra qualsevol injustícia, no és simplement empatia, és una qüestió d’educació bàsica i de respecte als drets elementals que han de gaudir tota persona. Durant aquests dies he llegit un llibre que recomano apassionadament i així fer-se una idea de com viuen els palestins en els territoris ocupats, confiscats tothora en la seva pròpia terra, del periodista Nathan Thrall, Un dia en la vida de l’Abed Salama. Anatomia d’una tragèdia a Jerusalem i que l’hi ha valgut el premi Pulitzer 2024. També recomano el documental No other land (Cap altra terra) de l’israelià Yuval Abraham i del palestí Basel Adra, que ha guanyat el premi al millor documental en la Berlinale i que ens mostra la crua realitat dels palestins, llur patiment i alhora la fermesa en lluitar contra el que consideren una greu injustícia, així com la violència dels soldats israelians que tracten amb absolut menyspreu als palestins. Acabo amb una cita que recull Thrall en el seu llibre i que diu això, «El fet que algú celebri la mort d’algú ens obliga a aturar-nos un moment i replantejar-nos seriosament la qüestió: com hem arribat fins aquí?».