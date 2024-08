A río revuelto, ganancia de Pedro Sánchez

Al río no llega revuelto, se encuentra embravecido. La situación migratoria en Mallorca ha alcanzado niveles insostenibles. En lo que va de año, la isla ha registrado la llegada de 170 menores migrantes no acompañados, acercándose a las cifras totales del año pasado, cuando llegaron 180 menores. Con la progresión actual, el total de llegadas este año superará en más del 500% la media de los últimos diez años. El sistema de protección de menores, diseñado en el año 1997 a partir de la Ley de atribución de competencias a los consejos insulares en materia de menores, no está preparado para las cifras actuales. Por primera vez, los menores migrantes no acompañados ya suponen más del 50% del total. La saturación es evidente y la infraestructura existente se encuentra al borde del colapso.

A pesar de estas cifras tan contundentes, el Gobierno de Pedro Sánchez parece hacer caso omiso a la crisis que se cierne sobre las Illes Balears. Es difícil entender la actitud del Ejecutivo central, pero no es descabellado pensar que responda a la intención de hacer un uso político del problema. Pedro Sánchez busca obtener rédito electoral a costa del sufrimiento de los más vulnerables.

Desde el Consell de Mallorca hemos propuesto varias soluciones para paliar la crisis en la isla. Entre ellas, destaca la necesidad de un plan nacional de políticas migratorias que tenga en cuenta la singularidad de las Illes Balears como ruta migratoria y la declaración de una emergencia migratoria en la región. Además, hemos solicitado al Gobierno central la cesión de espacios para albergar a los menores y un aumento en la financiación. Sin embargo, estas propuestas han sido ignoradas sistemáticamente por un gobierno más ocupado en sus propios intereses que en el bienestar de aquellos a quienes se supone debe proteger.

Resulta del todo inconcebible e inaceptable que el Gobierno central aún no haya concedido al Consell una reunión para tratar específicamente esta crisis, reunión que llevamos solicitando desde el 16 de julio. Este rechazo solo refuerza la percepción de que la inacción de Pedro Sánchez es deliberada y forma parte de una estrategia política más amplia para llevar la inestabilidad a las comunidades autónomas. No tengo pruebas, pero tampoco tengo dudas.

Pedro Sánchez ha demostrado ser un maestro en la manipulación política al permitir que la crisis migratoria se intensifique. Sin embargo, esta estrategia es profundamente cínica y peligrosa al poner en riesgo la estabilidad social y la cohesión en regiones como Baleares y Canarias, además de condenar a miles de jóvenes migrantes a una vida de incertidumbre y sufrimiento.

La actual situación le viene bien a Pedro Sánchez. No hay que olvidar que la mayoría de comunidades autónomas, las competentes en la acogida de menores, están gobernadas por el Partido Popular; el resto son gobiernos nacionalistas, socialistas dependientes de nacionalistas o socialistas que tratan de desvincularse de Pedro Sánchez. Además, el reparto de menores ha provocado la ruptura de diversos pactos autonómicos. Tener a las comunidades autónomas tensionadas con la acogida de menores beneficia al débil gobierno de Pedro Sánchez. En el actual panorama político no podemos esperar nada del Gobierno central a pesar de ser su gobierno el principal causante de la situación actual, con una política migratoria errática que no ha hecho más que agravar la situación.

Lo dicho, a río revuelto…