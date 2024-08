A don Guillem Rosselló Bordoy

Guillem Rosselló Bordoy, en el Museu de Mallorca que dirigió cuatro décadas. / Archivo DM

Un referente sin igual. No se puede hablar de periodo islámico en Mallorca sin atender a su bagaje. Nos ha dejado a los 92 años un personaje que acercándose a los noventa viajó solo a Jordania por sus proyectos en marcha. Hombre imparable muy apasionado de su vocación hasta el final. Compraba el mismo título dos y tres veces cuando no los encontraba en su enorme e inacabable biblioteca, donde ya se mimetizan. Me dan exactamente lo mismo las opiniones ajenas, todo el mundo tiene sus controversias, pero en Mallorca es realmente vergonzoso cómo se critica y se masacra seas tenista llegando a lo más alto (aquí casi siempre los que opinan no han cogido una raqueta en su vida), o seas el gran Miquel Barceló o, en este caso, el historiador y arqueólogo referente aunque sea una eminencia reconocida en todo el mundo y parte del extranjero.

Este señor en tiempos de Pla hubiera sido otro «homenot». Era divertidísimo atenderlo sobre todo cuando formó tándem con la dtra. Barceló y entraba a la librería con cierta ironía ante las novedades en cuestión. Si alguien se comporta durillo con el prójimo, después de los literatos, estos son los historiadores. Claro que a la cara nunca se dice nada, en nuestra isla uno de los deportes nacionales es apuñalar dulcemente por la espalda, y un personaje así era del todo inaguantable. Su Mallorca musulmana o sus estudios de cerámica popular son referentes y su autor un incómodo anciano investigador que convertía su pasión y cualquier estudio en un best seller, es el caso del último: Viure a una ciutat andalusina… de J.J.Olañeta editor, la envidia lo puede todo. Entre su extensa bibliografía en los últimos años destaca, y entre muchas otras obras, ser el responsable de un éxito a nivel estatal con su Kitab Tarik Mayurqa que es la versión que dejaron las gentes del bando perdedor de lo que fue la conquista de Jaume I. Un documento fabuloso que se puede comparar o leer en paralelo con el Llibre dels fets del rey catalán y comprobar como en lo esencial coinciden los relatos aunque este último utiliza un lenguaje, en su estructura, que nos recuerda a las rondalles. La edición se llevó a cabo a partir de la versión del profesor Muhammad Ben Ma’ Mar de la Universidad de Orán, Argelia. Una auténtica joya editada por la UIB. El documento fue encontrado en la biblioteca de Tinduf y nuestro irrepetible arqueólogo y arabista no paró hasta hacer posible que llegase al público durante el gobierno del president Antich, el entorno del cual se hizo cargo de la relevancia del mismo y facilitó que saliese bien editado para llegar a ser el libro número uno del Sant Jordi del mismo año. Cuando Rosselló Bordoy se proponía un objetivo se movía hasta el apuntador.

Un autor que ha nutrido al sector librero y que siempre ha visto con éxito la respuesta del público. Ha dejado obras inéditas muy interesantes y otras muchas por reeditar. Sin ir más lejos, a punto estaba de sacar un monográfico en honor a su patrón, pues así era Don Guillem, una persona, desde el punto de vista del librero, muy divertida en ocasiones y que amenizaba las tardes con sus tertulias improvisadas deleitando a la concurrencia. Cuando marchaba esparcía siempre el mismo deseo: salut i pau, (seguramente lo que siempre ha faltado en su gremio).

En su recuerdo, y en sencillo homenaje a su inigualable trayectoria, recordar su eterno orgullo de haber sido discípulo y gran amigo de Joan Maluquer de Motes i Nicolau especialista en Prehistoria y Edad Antigua, otro gran referente. Toda una tradición que en la manera de trabajar se va desvaneciendo y que ha dejado caminos abiertos a nuevas tendencias en un campo donde quedan trazadas las rutas que hoy otros profesionales transitan. Este señor iba delante cuando prácticamente no había nada. Descanse en paz, querido amigo.