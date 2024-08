USA y Francia firman la paz olímpica

No se trata tanto de establecer si los Juegos Olímpicos tienen repercusiones geopolíticas, como de recordar que todas lo son. El medallero, sin ir más lejos, ha vuelto a baremar a los países del universo con mayor fidelidad que cualquier asignación por Producto Interior Bruto. En este sometimiento de la política al deporte o viceversa, París’24 también ha permitido que USA y Francia firmaran la paz olímpica, restañando heridas con décadas de vigencia.

La sucesión de sedes olímpicas París-Los Angeles-Brisbane-Doha adquiere un simbolismo especial en las dos primeras etapas del recorrido. En la ceremonia de clausura del pasado domingo, solo superada en bochorno por la apertura, se produjo el traslado efectivo del compromiso olímpico desde la capital francesa a la ciudad californiana. Es decir, París le entrega a Estados Unidos una segunda antorcha, tres siglos después de la Estatua de la Libertad y dos décadas más allá de la fractura causada por la guerra de Irak.

A Estados Unidos le resulta muy fácil enemistarse con cualquier país, porque no conoce ninguno. Hay senadores que se jactan todavía de carecer de pasaporte, ni falta que les hace al estar radicados en el centro del Universo. Sin embargo, la contienda de 2003 entre ambos países tuvo ribetes de guerra fratricida, dada la interacción entre las revoluciones que liquidaron definitivamente la monarquía en las dos orillas del Atlántico.

El 5 de febrero de 2003 ha entrado en la historia, gracias a una colisión olímpica en la sede neoyorquina de la ONU que no hubiera desentonado en el calendario de París’24. Por el lado americano, Colin Powell protagonizó el ridículo más estrepitoso de su biografía, al exhibir el frasco con un polvillo blancuzco que parecía la ración diaria de un Gordon Gekko, pero que simbolizaba el armamento químico hipotéticamente desarrollado por Sadam Husein. El ilustre general, emisario del peor presidente estadounidense reciente, fue noqueado en directo por el político más elegante de la contemporaneidad, un Dominique de Villepin que había introducido al escepticismo bélico a Jacques Chirac. Se desencadenaron las hostilidades. Francia perdió la batalla porque le asistía la razón, dado que en Irak no había venenos sofisticados ni rastro de Al Qaeda, lo cual no impidió la liberación a muerte del país mesopotámico.

Cuando una contienda se propaga a lo gastronómico, la ruptura es inevitable. De Gaulle fue hostil a Washington y por consiguiente a la integración en la OTAN, pero la invasión de Irak con la colaboración inestimable de Aznar obligó a que las patatas fritas o french fries pasaran a denominarse freedom fries o libertades fritas. Los Juegos han contribuido a eliminar los últimos vestigios del alejamiento diplomático.

En el palco de la final de baloncesto masculino de París’24, disputada por Estados Unidos y Francia la semana pasada, Emmanuel y Brigitte Macron ocupaban asientos contiguos a Douglas Emhoff. Este perfecto desconocido es el esposo de Kamala Harris o, en las palabras que utiliza su esposa para introducirle, «el primer vicepresidente consorte» porque todas sus predecesoras fueron mujeres.

La querella franconorteamericana se amortiguó con el tiempo, pero subsistieron los detalles gélidos. Obama no asistió en enero de 2015 a la gigantesca manifestación en homenaje a los asesinados en el atentado islámico contra la revista satírica Charlie Hebdo. La Casa Blanca limitó su representación al embajador, un desaire a François Hollande que fue admitido como un error por el primer presidente estadounidense que se aburrió en el cargo.

Quienes asignan una identidad diabólica al penúltimo presidente estadounidense deben saltarse este párrafo, por prescripción médica. El deshielo de la guerra de las patatas tuvo lugar también por vía gastronómica, gracias a una figura tan inapropiada como Donald Trump. Durante su primera estancia en la Casa Blanca, el expresidente accedió a cenar en la torre Eiffel con los Macron. El ágape que sellaba el reencuentro tuvo lugar en el restaurante Le Jules Verne de Alain Ducasse, pero el magnate estadounidense impuso dos exigencias draconianas. Primero, comprimir en una hora el banquete que de otro modo se hubiera prolongado interminable. Segundo, el rechazo presidencial a cualquier caldo francés, a sustituir por su inseparable Coca-Cola Light.

El insufrible Trump demuestra que el poder no consiste en saborear el menú de los grandes chefs, sino en imponerles tus condiciones humillantes. El sacrificio ha cimentado la hermandad estipulada en la horrorosa ceremonia de clausura de los Juegos, donde el cienciólogo Tom Cruise enlazaba ambos países en una moto que pilotaba sin casco. Un detalle minúsculo porque, lo que ha unido el deporte, que no lo separe el hombre.

