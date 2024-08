Energía. Robotaxis. Si queremos…

El futuro es eléctrico. En las Islas Baleares, pronto podremos tener acceso a electricidad solar ilimitada y prácticamente gratuita. Si nos lo proponemos. Si queremos.

El coste/LCOE de la energía solar está ya en torno a unos 40$/MWh y bajando. LCOE del carbón, referencia mundial de electricidad barata durante décadas, se mantiene sin cambios desde hace muchos años en los 50-75$/MWh.

La energía solar es tan simple que, a diferencia de otros métodos de generación de energía, no requiere un equipo de ingenieros especializados para su mantenimiento y operación, como pueden confirmar quienes ya tienen instalaciones de autoconsumo. Una vez realizada la inversión inicial, los costos operativos son mínimos, lo que significa que, descontando esa inversión inicial, la electricidad producida es prácticamente gratuita.

Por otro lado, los costes de almacenamiento de energía eléctrica también están bajando de forma espectacular y muy pronto será económicamente sensato recolectar la inagotable energía que nos regala el sol cada día para disponer de ella durante la noche y en días nublados.

A aquellos que deseen conocer en que baso estas afirmaciones pueden leer el informe Solar power is going to be huge de The Economist del 20 de junio.

Por lo tanto, estamos ante una oportunidad histórica para impulsar, proactivamente y desde Baleares, la revolución energética que viene y que afectará a todo aquello que aún hoy consume combustibles fósiles.

Baleares 100% renovables, Baleares 100% energéticamente independiente. Baleares Autoconsumo XXL en cada una de sus islas. Esto es viable y podría ocurrir en diez años. Si nos lo proponemos. Si queremos.

En este futuro de energía eléctrica ilimitada coste zero, el transporte por carretera en Baleares se presenta como uno de los sectores más indicados y necesitados para transitar un cambio radical. Si queremos, claro.

El transporte por carretera en Baleares será eléctrico porque la energía necesaria para movernos será prácticamente gratis. Nadie pagará por gasolina o diésel pudiendo moverse con electricidad balear, renovable y gratuita. Será una decisión 100% económica, independiente de las indudables ventajas adicionales que el transporte eléctrico nos traerá para la salud de personas y medioambiente. Evidentemente esto solo ocurrirá si queremos.

Por fin, dejaremos atrás definitivamente el motor de combustión interna, una tecnología ineficiente con un rendimiento inferior al 40% que consume hidrocarburos importados de países remotos y/o conflictivos, y que requiere un mantenimiento intensivo y que expulsa a nuestro entorno grandes cantidades de residuos en forma de calor, ruido y emisiones. Estos motores los utilizamos principalmente para impulsar cajas metálicas sobredimensionadas, a menudo de más de 2 toneladas de peso, conocidas como coches, y que en Baleares transportan de media a solo 1,2 personas. Asusta pensar que menos del 5% de toda la energía utilizada para conseguir mover un coche de gasolina se emplea realmente en desplazar el peso de las personas en su interior.

Recordemos también la ineficiencia que supone que estas enormes cajas permanezcan inmóviles la mayor parte del tiempo, convirtiéndose así en un capital improductivo que ocupa físicamente un valioso espacio público que podría destinarse a funciones más útiles para nuestra sociedad. A modo orientativo, la superficie ocupada por todos los coches de Mallorca es suficiente para cubrir toda la demanda actual de energía eléctrica de la isla: 1 millón de coches x 14 m²/coche x 210 Wp de potencia/m² x 1.700 kWh anuales/kWp = ¡4,8 GWh/año! Y eso que la superficie asfaltada dedicada al tráfico aún es mucho mayor.

Si combinamos esta revolución energética con la revolución de la inteligencia artificial y los síntomas de saturación del transporte en Baleares, auguro cambios en nuestras calles y carreteras comparables con los ocurridos en Nueva York a principios del siglo XX, cuando en pocos años se pasó del transporte equino impulsado por 6.000 caballos y carruajes por viales fangosos y llenos de heces al transporte motorizado moderno por carreteras asfaltadas.

Así, a en 2034, solicitaremos online nuestra necesidad de transporte y el «XatGPT des Transport Balear» nos calculará al instante nuestra ruta óptima y personalizada y nos indicará cuál de los miles de vehículos públicos, autónomos y eléctricos, que circularán por viales exclusivos en nuestras calles a todas horas se parará a nuestros pies en los siguientes 30 segundos. Visualizo estos vehículos como minibuses autónomos bidireccionales con capacidad para ocho personas (sin conductor) y con capacidad de carga delantera y trasera para colocar y llevar carritos de bebé, carritos de la compra, sillas de ruedas, patinetes, etc.

Sí, los robotaxis, en esta u otra forma, acabarán siendo nuestra realidad cotidiana para desplazarnos. Aquí y en todas partes. Si no es en un lustro, lo será en una década. ¡Pero llegarán! Y con ellos llegará por fin la movilidad terrestre colectiva y personal más eficiente posible en unas islas superpobladas.

En ese escenario, no solo el coche privado, también taxis, autobuses, metros y tranvías dejarán de tener sentido. También semáforos y demás señales de tráfico perderán su función. Al menos en los viales exclusivos para robotaxis. Ni siquiera el tren será necesario en unas islas con dimensiones como las Baleares. Los robotaxis podrán cubrir perfectamente todas las necesidades de transporte de Baleares gracias a la combinación de distancias cortas con densidad demográfica alta.

Sólo vehículos unipersonales eléctricos como patinetes, e-bikes, motos eléctricas, etc. se consolidarán como clara alternativa al robotaxi, ya que su conducción en este nuevo escenario de más espacio y vías amplias y exclusivas será por fin segura.

El coche privado dejará de ser una necesidad y se convertirá en un capricho. Y su uso será cada vez más restringido para no interferir en las vías dedicadas a robotaxis y vehículos unipersonales.

En cuanto al transporte de mercancías por carretera, este seguirá los pasos del transporte privado, e incorporará las soluciones de conducción eléctrica y autónoma más pronto que tarde.

Evidentemente todo esto ocurrirá solo si queremos, claro.

Adiós por tanto a infinidad de cajas de metal aparcadas en nuestras ciudades y pueblos ocupando sitio y malgastando recursos. Adiós a los atascos. Adiós a miles de kilómetros conducidos en busca de algún parking, adiós a viajes de vacío para llevar o recoger a alguien. Adiós al control de alcoholemia. Adiós a la siniestralidad. Adiós a familias destrozadas por accidentes de tráfico.

Los beneficios son enormes, difícilmente imaginables desde la perspectiva del 2024.

Cierto es que también habrá costes importantes, principalmente sociales y algunos económicos. Mucha gente empleada hoy en el sector transporte necesitará ser compensada con una alternativa laboral y económica. Muchas empresas como talleres, autoescuelas, taxis y concesionarios se quedarán sin negocio y tendrán que evolucionar o cerrar. Muchos entusiastas del motor alegarán que no quieren prescindir de la libertad de poseer un vehículo privado y conducir cuando quieran por donde quieran.

Gestionar todos estos retos e intereses diversos correctamente, con amplitud de miras, visión a largo plazo y con justicia social, económica y medioambiental, es donde realmente reside la clave para que esta espectacular metamorfosis que se avecina (y no solo en el transporte) sea un éxito para la sociedad balear.

¿Queremos que ocurra?