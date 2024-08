Un dia sense notícies

Els dies sense notícies són terrorífics a la premsa. I a la ràdio. I a la televisió. El més habitual és omplir-los amb assumptes intranscendents o reiteratius. Per exemple, sabem que cada cap de setmana d’estiu els telediaris parlen de dades d’ocupació turística –sobretot a la Comunitat Valenciana i, aquesta que no manqui mai, Madrid. També recorren a reportatges sobre l’èxit del turisme rural a Astúries, Cantàbria o a un petit poble perdut de Castella.

Hi ha dies que ja estan marcats a l’agenda dels redactors en cap amb una alerta de risc. Són aquells que van de Nadal a Reis, els de la Setmana Santa i els que transcorren entre mitjan juliol i principis de setembre. Els previsors solen disposar d’una gelera –no, aquesta no refreda res– per fer front a aquestes emergències. És així com es publiquen estadístiques insignificants amb rellevància d’exclusiva mundial.

De vegades, aquests dies plàcids a una redacció, es veuen trasbalsats per una allau d’informacions inesperades. Els badalls dels escassos redactors de guàrdia es transformen en una activitat frenètica. Posaré un exemple viscut en primera persona. El 25 de juliol de 1988 havia de ser un d’aquests dies tranquils. La gelera havia perdut pes i l’expectativa d’acabar prest era ben realista. Tot canvià quan a les quatre en Paco Riutort, veterà redactor de successos, em parlà d’un crim esgarrifós a Manacor. Unes hores després, la policia localitzava al port de Palma un vaixell, l’Arco iris, amb una gran quantitat de cocaïna. Pareixia que la cosa no podia millorar –o empitjorar, tot depèn de la perspectiva–, quan Riutort rebé l’avís en exclusiva de la detenció d’un tal Dennis Howard Marks. Era el més gran traficant de haixix del món, conegut com a Mr. Nice i amb connexions amb l’IRA i serveis secrets com l’MI5 o la CIA. Controlava el transport de droga des de Tailàndia o Pakistan als Estats Units o Canadà. La seva tapadora era un petit restaurant al Port de Portals, al qual tornà després de sis anys a una presó americana. Del dia sense notícies, al que no troba lloc a la portada.

El 15 d’agost i els dies que li van davant i darrere són, habitualment, els pitjors per a qualsevol que tengui responsabilitats a un mitjà de comunicació. Les festes són el recurs més habitual per omplir pàgines de diaris i minuts de ràdio i televisió.

Enguany ha sigut un d’aquests en els quals la normalitat se n’ha anat en orris. La DANA (Depressió Aïllada en Nivells Alts), que abans tots coneixíem com a gota freda, ens ha demostrat la feblesa de la condició humana davant les forces de la natura. Torrents desbordats, vaixells estavellats contra la costa, habitatges buidats per evitar mals majors… i aquesta vegada no s’ha cobrat tribut humà. Estàvem avesats a què aquests fenòmens meteorològics arribassin pel setembre, enguany s’han avançat. Canvi climàtic? Ja ho diran els científics.

Aquests dies ens ha deixat a 92 anys un personatge cabdal per a la cultura mallorquina: Guillem Rosselló Bordoy. Savi de la prehistòria mallorquina, enorme coneixedor del món islàmic a les Balears i director durant dècades del Museu de Mallorca. Les vegades que vaig seure amb ell a una petita dependència estibada de llibres del seu domicili del carrer Balmes, només podia sentir admiració per aquell home amb uns coneixements immensos. Durant una conversa, entregaves u i en rebies mil. Afortunadament, sempre ens quedarà el seu llegat a través de desenes de publicacions imprescindibles per a la història de Mallorca.

També ha partit, a 79 anys, Antoni Rosselló Torres, company del Diari de Mallorca durant dècades. Home d’una gran intel·ligència, discret i eficient. Culte i amant sense límits de la llengua i la cultura catalanes. Company entregat i solidari quan se’l necessitava. Bromista discret i elegant, capaç de planificar durant setmanes una broma, sempre elegant, que encara contam quan antics i actuals treballadors ens reunim per sopar. Ben segur que on sigui avui, gaudiran de la seva presència.

Aquest agost ha vengut mogut. Tal vegada massa. Probablement, a la redacció del diari haurien desitjat que fos una d’aquelles setmanes en les quals l’avorriment és general i la gelera queda més buida que la del personatge de Carpanta, que creà el genial Francisco Ibáñez.