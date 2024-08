Apostemos por otro modelo turístico

Manifestación contra la saturación turística / Manu Mielniezuk

Los datos económicos y de empleo en nuestras islas son excelentes: crecimiento del PIB muy por encima del conjunto del estado; récord de afiliaciones a la seguridad social; desempleo en mínimos; y la tasa de actividad más elevada del país. Pero la pregunta es ¿para qué sirven estos buenos datos si no se traducen en bienestar social? La conclusión rápida es que el pastel se está haciendo cada vez más grande, pero su reparto es peor y conduce a tener una de las tasas de personas en riesgo de pobreza más elevadas del país.

En Baleares, el malestar ha ido creciendo despacio, muy despacio, pero los isleños estamos llegando al límite y las costuras están reventando. Así pues, hay que prestar mucha atención a las cosas que suceden en nuestra sociedad porque, a pesar de que esta tarda en reaccionar, cuando lo hace, suele tener efectos explosivos y transformadores.

Otros artículos de José Luis García

En este contexto se producen acontecimientos que deben leerse reposadamente para acertar en el análisis. La manifestación del domingo 21 de julio, contra la masificación turística y por un cambio de rumbo en el modelo turístico, es un claro ejemplo del hito que marca un antes y un después de una situación que, como ya todos coincidimos, ha llegado al límite. Al límite en lo económico, en lo ambiental y, sobre todo, en lo social. Por tanto, ha llegado al límite de la sostenibilidad, palabra tan de moda y recurrente, tanto, que puede que la gastemos.

Lo que clamó la ciudadanía en la multitudinaria manifestación es un enorme ¡basta ya, paremos la locura! Nuestra comunidad está harta de un modelo turístico que ha ignorado sus necesidades durante décadas, que ha sido depredador del territorio en su fase de expansión en las zonas de costa, okupando las playas, y que, ahora, es depredador del espacio público y privado en nuestros barrios y pueblos.

Normalmente, se afirma que vivimos de espaldas a nuestra principal industria, pero la realidad es que la industria nos ha dado la espalda, principalmente a los trabajadores y trabajadoras de esta tierra. No es suficiente dar trabajo, este debe poder satisfacer las necesidades materiales y vitales del conjunto de la población.

En definitiva, podemos convenir que esto se nos ha ido de las manos. La foto de la situación es, por un lado, una ciudadanía molesta y que está cambiando la percepción del turismo, acordando que ya no es bueno para su bienestar y, por otro, una clase obrera que trabaja solo una parte del año con salarios que pierden capacidad de compra, debido a los elevados precios de los productos básicos, además de los altos costes de la vivienda que devienen insoportables para las economías familiares.

A partir de aquí, la pregunta es ¿y ahora qué?, ¿quién le pone el cascabel al gato?

En términos económicos tenemos que actuar sobre la oferta y sobre la demanda para que la burbuja no explote, o dicho en términos más coloquiales, no muramos de éxito. Sobre la oferta, porque debemos reducirla para adaptarla a la capacidad de carga de nuestras islas; y sobre la demanda, para quitar presión a una oferta -que tenemos que aminorar sin que crezca la informal-. Esto debe hacerse de forma sincronizada y urgente, con planes de prevención frente a las consecuencias derivadas de las acciones tomadas, teniendo muy en cuenta el empleo. Debemos avanzar con las medidas que están en nuestras manos. No podemos esperar a los marcos de actuación europeos o nacionales. Debemos reaccionar sin demora.

A modo de ejemplo, y centrándonos en lo que podemos hacer desde aquí, en cuanto a la oferta, hay que reducir el número de plazas turísticas, así el decrecimiento en otros sectores, vendrá dado por esta medida. En la demanda, más allá de seleccionar mejor lo que promocionamos, tenemos la vía impositiva a la actividad turística, que permite políticas anticíclicas. Por ejemplo, tenemos el impuesto de turismo sostenible que debería actuar como un verdadero impuesto a la actividad y no como una limosna, dado el bajo porcentaje que representa sobre los precios por habitación actuales.

En la parte social, se necesita cualificación profesional para poder atender la demanda más escasa -pero de mayor valor añadido-, y para poder explorar pasarelas hacia otros sectores.

Además de todo esto e incidiendo en la necesidad que tiene la ciudadanía de vivir dignamente, se requiere, de forma urgente, reducir la jornada laboral y cobrar salarios mucho más elevados para poder tener unas condiciones de vida dignas.

La oportunidad la tenemos aquí y ahora. Hay margen porque el momento económico lo permite y la escasez de mano de obra acompaña estas acciones sin temor a la pérdida del puesto de trabajo. Como se suele decir, de la necesidad, virtud. No queda otra que ponerse a trabajar desde la concertación y a través del Diálogo Social. Las soluciones no son fáciles, pero son posibles y, sobre todo, son necesarias.