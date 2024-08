Mirar al frente en un avión

Podríamos extendernos en una definición del raw dogging aéreo que llegara hasta el final de la columna, pero hemos de abreviar en consonancia con el fenómeno astringente. Esta disciplina literal consiste en sentarse en el asiento asignado del avión, y en mirar al frente con fijeza, con los ojos depositado exclusivamente en los folletos de la bandeja del sillón delantero pero sin tocarlos. O mejor todavía, clavados en la pantalla que señala el trayecto del ingenio a motor entre despegue y aterrizaje. Nada más. Quedan excluidas todas las actividades concebidas precisamente para sobrellevar el ritual.

El raw dogging en vuelo se entenderá mejor si se enumeran sus exigencias. No se puede consultar ningún ingenio electrónico, no se puede leer ningún libro o revista, no se pueden ver películas ni escuchar música. No se debe hablar con los vecinos siempre engorrosos que viajan prácticamente encima de usted. Tampoco se permite dormir, beber, comer o ir al lavabo, aunque quede claro que este último capítulo no se recomienda en este escrito, que debe atenerse estrictamente a detallar el reglamento sin suscribirlo.

Qué parte de «mirar fijamente al frente» no ha entendido. Entre las virtudes asociadas al raw dogging aéreo, porque el raw dogging terrenal se adentra en lo pornográfico, sobresalen el aumento de la introspección y de la limpieza del alma. Este movimiento tiene un profeta, Haaland. El goleador mortífero del Manchester City ha documentado fotográficamente sus cinco horas de contemplación ininterrumpida, con el mérito adicional de que volaba en compañía de sus juerguistas compañeros. No alcanza al récord mundial, establecido en trece horas y media al escribir estas líneas. En realidad, se trata de combatir la experiencia más dura y frecuente, volar en la «clase del ganado» de los ingleses, que aquí se llama piadosamente «turista». El raw dogging combate la cadena de humillaciones que define a la aviación comercial. Y no gire la cabeza, mira que se lo tengo dicho.

