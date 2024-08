La Mare de Déu d’Agost, la festa dels esclaus de la Part Forana de Mallorca a l’edat mitjana

Imatge de la Mare de Déu Morta de l'església parroquial de Santa Margalida. / DM

No fa gaire anys que un dels grans historiadors mallorquins, l’enyorat Gabriel Llompart, va deixar escrit que «la población de libertinos, esclavos liberados, [es] una de las venas soterradas de sangre forastera incorporadas al torrente circulatorio indígena en la cual se piensa poco. La vena judía es la más ponderada aunque de hecho sea incomparablemente menor que la que decimos. En los siglos XIV y XV la verdad es que Mallorca fue una de las plazas más esclavistas del Mediterráneo». De fet, els experts, afirmen que, com a mínim, els esclaus suposaven un 20% de la població d’aquella època, tant a la Ciutat com a la Part Forana. La gran majoria de la gent esclavitzada procedia de fora (amb un origen que varià segons les èpoques) i arribaren a l’illa com a conseqüència del comerç i de les activitats corsàries. Una petita part eren nats a Mallorca: eren els bords, fills de mare esclava i de pare habitualment lliure. Hi hagué esclaus que podien arribar a gaudir d’una situació un poc millor que la resta. Això, si eren submisos, no causaven gaire problemes o si intentaven comprar la seva llibertat, mitjançant un contracte amb el seu senyor. Aquests darrers, que sovint es convertien al cristianisme, o que ja ho eren, tenien molta de llibertat de moviments. Aqueixa circumstància els permetia cercar formes de socialització que, de vegades, varen consistir en la creació de confraries. A la Part Forana, durant el segle XV, es consolidaren confraries d’esclaus (anomenats sovint «catius» a la documentació) que feien festa –i per tant, hem d’entendre que la tenien com a patrona— per la Mare de Déu d’Agost, que aleshores ja era el dia 15 d’aqueix mes. Tenim documentades aqueixes confraries (i les festes dels esclaus) a Llucmajor, Manacor, Sant Joan i Sóller. A més, hi ha notícies que indiquen que hi havia confraries –i podem pensar que també de festivitats— a Alaró i Bunyola. Possiblement no varen ser les úniques poblacions. En què consistien aqueixes festes que els esclaus feien per la Mare de Déu d’Agost? Hi devia haver, ben segur, oficis religiosos, però el que sabem cert del tot és que hi havia balls, amb joglars que s’encarregaven de la música. I coneixem que a Llucmajor, gràcies a documents publicats per l’historiador Bartomeu Font, que en els balls o danses hi participaven fins i tot les dones i les filles dels propietaris o senyors. És més que possible que, tot l’anterior, fos vist com una qüestió inconvenient, polèmica i violenta. Així ho fa pensar que la majoria de la informació (ben poca) que tenim d’aqueixes festes faça referència als problemes d’orde públic o a la resistència de les autoritats a autoritzar-les. Mostra d’això és que 1428 el governador va ordenar al batle de Llucmajor que el dia de «Nostra Dona de Agost» ningú gosàs «injuriar» (…) alcun dels dits catius o catives». Tot i això, sembla que aqueixes festes es varen continuar duent a terme fins les primeres dècades del segle XVI, quan l’esclavitud va entrar en declivi, i quan l’Assumpció –la Mare de Déu d’Agost— deixà de ser la festa dels esclaus i es convertí paulatinament en una de les principals celebracions col·lectives del calendari festiu mallorquí.

(Aqueix text és un extracte del llibre ‘Els esclaus i els lliberts de Mallorca (1300-1523). Condicions de vida, socialització, oci i festa’, en procés d’edició).