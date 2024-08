Le Senne lleva al PP de Marga Prohens de la indignidad al ridículo

Empecemos por el hijo subalterno del convoluto de Campos, portavoz del PP. Sebastián Sagreras balbucea, según costumbre, que analizarán la imputación del presidente de la Cámara legislativa, para, ahí es nada, sacar a relucir el espantajo de Puigdemont . Y eso que nada tiene que ver el culo con las témporas. Sucede que el hijo subalterno no da para más. Sagreras, sin pretenderlo, ofrece exacta medida del desasosiego en el que anda sumido el PP de Marga Prohens, que, cuando la canícula veraniega se aproxima a su fin, al menos en el calendario, no esperaba la imputación de Gabriel Le Senne, pues su húmedo anhelo se centraba en que se retrasase hasta después del tres de septiembre, día en el que el pleno de la Cámara votará la propuesta sobre su expulsión. El juez instructor, magistrado Sobrino, ha desbaratado los planes. Quedamos a la espera de que desde el PP se descalifique a su señoría, que es lo que hace cuando sus iniciativas no se ajustan a sus intereses. Feijóo marca la pauta a seguir con el trabucazo dirigido al Tribunal Constitucional (TC). Como si fueran del PSOE. Así que ahora tenemos al PP que no sabe qué diantres hacer con Le Senne, porque concedamos que hasta para las inmensas tragaderas que exhibe el PP desde tiempos inmemoriales, es un tanto excesivo impedir la remoción de Le Senne, que no es que sea un proto o pos fascista, que también, sino que esencialmente reúne las características del energúmeno cobarde, capaz de escudarse tras la jefatura del Estado afirmando, después de la audiencia con el Rey en La Almudaina, que Felipe VI entendía lo sucedido cuando robó y rasgó, poseído de furia incontrolada, la foto de Aurora Picornell, uno más de los aproximadamente cuatro mil asesinatos que los golpistas de 1936 perpetraron en Mallorca durante la Guerra Civil.

El PP cavila qué coño hacer con Le Senne, y eso que el patriarca Gabriel Cañellas dejó aleccionados a los suyos, con lo de que «los muertos no se tocan». Sucede que el PP de Marga Prohens ni sabe, ni puede: deambula dando tumbos en ese asunto y en cualquier otro que requiera bandearse con algo de soltura. Le Senne, al emperrarse en no desalojar la plaza que ocupa gracias a los gentiles votos del PP, que con el cambalache fardaron a deshoras de que gobernaban en solitario (otra de la medias verdades o groseras mentiras puestas en circulación desde el Consulado del Mar), ha instalado a la presidenta y a los suyos en situación imposible, en el camino de ir de la indignidad al ridículo; lo segundo es lo que de verdad les preocupa: hacer el ridículo es mala cosa en política, el electorado no suele perdonarlo; las indignidades los propios tienden a disculparlas, pero los ridículos no. Y Prohens lo está haciendo a lo grande: si se queda Le Senne, a un paso de ser procesado, Madrid, en la sede central del PP, tomará cartas en el asunto. Si optan por apiolarlo, y conste que el verdugillo ya se tendría que haber aplicado, no les quedará otra que echar manos de los tres tránsfugas sobrevenidos, los sin par Idoa Ribas, Sergio Rodríguez y Agustín Buades, que todavía no ha perdido del todo la esperanza, loado sea Dios, de ser el sucesor de Le Senne. Recordemos que Calígula quiso hacer cónsul de Roma a su querido caballo, que atendía solícito por Incitato.

Dejemos que Sebastián Sagreras siga disertando sobre las profundas reflexiones agosteñas en las que se ha enfrascado el PP encaminadas a dilucidar cómo solventar el caso Le Senne; aguardemos a que Marga Prohens, convenientemente asesorada por el vicepresidente Antoni Costa (sí, el mismo, el de la contratación del amigo agresor sexual), caiga en la cuenta de por dónde atajar, o a que Madrid evacue el correspondiente ucase.

Suscríbete para seguir leyendo