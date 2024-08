Cal treure la pols a la llei de normalització lingüística

Cal treure la Llei de Normalització Lingüística del calaix i llevar-li la pols, perquè sembla ser que hi hagué dos consensos unànimes amb aquesta llei: aprovar-la i estotjar-la dins un calaix!

L’actual Partit Popular de les Illes, esperonat pels socis d’extrema dreta en massa administracions d’aquí, pareix que ha dictat la Llei de Normalització o que només ha tret alguns articles de la Llei 3/1986 del calaix, però no tota.

Bastaria reproduir l’exposició de motius de la Llei, text que acompanya la majoria de les lleis i que explica la raó de ser d’aquestes, i alguns preceptes dels articles 1 i 2 per a demostrar la realitat sociolingüística i política en matèria de normalització.

Recoman de llegir l’exposició de motius de la Llei de Normalització Lingüística per entendre’n el perquè i comprovar que continua adequant-se a la realitat. M’estalviï de reproduir el que exposa sobre la persecució de la llengua catalana al llarg de la història. Em limit a reproduir-ne alguns arguments: “D’acord, doncs, amb aquest marc legal la Comunitat Autònoma té el dret i el deure d’acabar amb la situació d’anormalitat sociolingüística i es compromet a regular l’ús de la llengua catalana com a llengua pròpia de les Illes Balears, i del castellà com a llengua oficial de tot l’Estat. És així que haurà de garantir els drets lingüístics i farà possible tothom conegui les dues llengües, precisament, per poder fer efectius aquells drets. També cal comprometre tots els ciutadans de les Illes Balears, qualsevol que sigui la seva llengua habitual, en la salvaguarda i extensió de la llengua catalana, dins una situació social en què tots els ciutadans coneguin les dues llengües i assumeixin la defensa i normalització de la catalana, perquè és un component essencial de la identitat nacional dels pobles de les Illes Balears.”

Pel que fa als objectius de la Llei que estan recollits a l’article 1, un és “ Crear la consciència social sobre la importància del coneixement i l’ús de la llengua catalana per tots els ciutadans.”

I l’article 2 de la Llei determina com s’ha de fer efectiu el dret estatutari de conèixer i emprar la llengua catalana: “Aquest dret implica poder adreçar-se en català, oralment o per escrit, a l’Administració, als organismes públics i a les empreses públiques i privades.”

Pens que només reproduint aquests breus textos de la Llei, queda clar que la política lingüística del govern de la Sra. Prohens es basa en una lectura esbiaixada i interessada de la llei. Només pretenen que, a la llarga, la llengua pròpia de les Illes sigui la castellana i no la catalana. I, en aquest sentit, només prenen decisions en el sector públic per a minvar el coneixement i l’ús de la llengua catalana. I la LLIBERTAT lingüística per a tots els ciutadans, que ells pregonen, ha de partir de conèixer i poder usar-les ambdues. Només si coneixes i pots emprar-les totes dues, una persona tindrà llibertat lingüística.

El consens unànime sobre aquesta llei va ser la seva aprovació i, per tant, execució. I no desar-la dins un calaix.