Didàctica del turisme. La planificació

Planificar és prendre les mesures adequades per aconseguir o assolir una idea, un fi o objectiu general, sempre que hi hagi oportunitat segura i sigui viable la seva realització. Entre moltes d’altres coses, la planificació orienta sobre les peculiaritats del mercat, dirigeix les actuacions i elabora les estratègies més adients per assolir els objectius desitjats. És una necessitat per respondre millor a les demandes dels consumidors de l’ampli ventall de demanda mercat i rebutjar la demanda no desitjada; adaptar l’oferta a les exigències previsibles; i el més important, establir la capacitat d’acollida de cada zona o producte turístic a consumir i si ja s’ha superat la càrrega establir sens falta les mesures o restriccions de consum per convergir cap a un equilibri sostenible i de qualitat. En definitiva, es tracta de sortir d’un escenari real que en la dinàmica actual que du, que comprovam i coneixem, una situació prevista que no ens agrada i perjudica ferm la qualitat de vida dels residents de dret, i pel seu procés de declivi i evolució de degradació. Es tracta de cercar un escenari desitjable i reinventar un nou model turístic sostenible.

Fases i pautes

El procés de planificar és molt senzill però molt complex perquè sigui integral. Consisteix en estudiar, analitzar, classificar, jerarquitzar, avaluar, ... totes les variables, agents i components del sistema turístic, des dels recursos, productes, demanda i oferta, actuals i potencials, fins el resident, que en definitiva és qui té el dret i l’obligació de decidir i exigir quin turisme vol i fins on quantitativament; per arribar a unes conclusions i diagnòstic final per poder decidir les propostes a implementar. Massa sovint es comet l’error de fer propostes abans de fer un procés complet de planificació, amb el perill d’aplicar solucions a problemes erronis, equivocats o incerts. Així és com sempre s’ha gestionat el nostre turisme, en totes les legislatures polítiques que duim.

Un esquema general del procés i pautes de la planificació bastant complet pot esser el següent: 1) Emergència d’una idea i preparació de l’estudi amb la decisió de preparar el pla, preparació dels punts referencials i selecció de l’equip. 2) Determinació dels objectius generals preliminars. 3) Metodologia per ajudar a aconseguir els objectius. 4) Recerca i estudi de tots els factors i variables, dels que ja hi ha en el producte consumit, com dels potencials a utilitzar i dels que s’han d’eliminar. 5) Anàlisi i síntesi de cada element estudiat. 6) Conceptualització i formulació de la política i de la planificació, on s’hi ha d’incloure la política econòmica, estratègia de comercialització, recursos humans, avaluació de polítiques alternatives tenint en compte els impactes ambientals, econòmics, socials i culturals; política d’organització i legislació. 7) Formulació de recomanacions que han d’incloure també el programa de promoció. 8) Implementació, execució i control de la planificació.

Factors i variables

Seran tots aquells que tenen relació directa i indirecta amb el consum de turisme; producte de l’oferta actual existent i recursos potencials susceptibles de passar a ser producte consumible; model de propietat i usos del sòl; models econòmics existents i potencials; plans socials, econòmics i territorials; qualitat i característiques ambientals; tendències i model socioculturals, polítiques d’inversió i disponibilitat de capital; organitzacions privades i públiques del sector turístic, etc., i, sobretot, tots els elements i components que conformen el sistema turístic.

Demanda i oferta

El turisme que actualment tenim, ens diuen i ens volen fer creure que és la demanda que hi ha, per tant hem d’oferir sempre el que els turistes volen. Dins quin cap cap que encara hi hagi les ofertes del tot inclòs, turisme d’alcohol i droga, d’«abeuradors de cervesa» (beergarden), turisme kegel, turisme sexual i de violència... Així es fomenta una oferta d’especialització quasi única (incompatible amb d’altres) a certes zones massificades, i no de més diversificació per a les diferents demandes que no vénen i voldríem. Si parlam de reconversió integral, vol dir cercar el model que faci possible adequar l’oferta per poder acollir el màxim de segments de demanda que hi ha en el mercat, sense superar capacitats de càrrega i siguin compatibles entre ells. No fa falta que hagin de ser milionaris o d’alt poder adquisitiu, que si en feim una anàlisi cost-benefici poden ser el de més impacte negatiu per als residents.

Intervenció pública i privada

L’Administració i el sector privat, com a creador de producte, potser són els dos agents més significatius del sistema turístic global. Per tant la intervenció d’ambdós és necessària en la planificació del desenvolupament turístic. Això no ha de significar però que el sector privat hi participi si és subvencionat, té privilegis i favors o exempcions fiscals, que ha estat els sistema adoptat sempre fins ara.

És clar que aquest és el model de planificació més o manco estàndard i didàctic per a un espai madur que encara té remei per a rejovenir-se o revitalitzar-se. A la passada dècada dels 80 potser fos el moment oportú per fer-ne aplicació. Anys del segon gran boom turístic, embrió i camp adobat de mala gestió turística continuada que ha culminat la sobresaturació actual . Qui governava aleshores? El mal que patim no ve dels famosos darrers passats 8 anys. No obstant això aquest model, adaptat específicament a la situació actual, amb mesures adequades, ja que les necessitats prioritàries són el decreixement i les restriccions, pot ser una solució eficient i motiu d’exposició a un altre article.

