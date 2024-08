El sobreturisme a Mallorca: un greu problema de salut pública

En els darrers anys l’augment desmesurat del turisme a Mallorca ha desencadenat una sèrie de problemes coneguts com a sobreturisme. Aquest fenomen no només afecta la qualitat de vida dels residents locals i l’experiència dels turistes, sinó que també ha emergit com una qüestió de salut pública de primer ordre. El passat 2023 varen arribar a Mallorca més de 12 milions de turistes.

Sabem que la concentració massiva de visitants en espais limitats provoca aglomeracions que dificulten el manteniment de la distància física, com per exemple en els megacreuers, fet que en contextos de pandèmies facilita la propagació de malalties infeccioses, com la covid-19. Altres vegades, la intensitat de manades de turistes que prenen massa alcohol i drogues acaben essent atesos pels serveis sanitaris que a l’estiu es veuen desbordats per l’increment de la demanda, la qual cosa compromet l’atenció mèdica tant per als residents com per als visitants. Així mateix, el dany als ecosistemes locals i la contaminació resultant del gran nombre de visitants tenen repercussions negatives, ja que la deterioració de la qualitat de l’aire i de l’aigua, augmenten la incidència de malalties respiratòries i altres problemes de salut.

Els efectes del sobreturisme no es limiten a la salut física, sinó que també tenen un impacte significatiu en la salut mental. Els turistes sovint experimenten estrès i ansietat davant les aglomeracions, cues interminables i la sensació de massificació, fet que pot convertir unes vacances en una experiència estressant. D’altra banda, els residents també pateixen les conseqüències psicològiques del sobreturisme. La pèrdua de la tranquil·litat i del ritme de vida habitual, la sensació d’alienació i desarrelament, i els conflictes socials derivats de la convivència amb turistes, alguns molt irrespectuosos, són factors que afecten negativament el benestar emocional de les persones residents de les nostres ciutats i pobles. La reacció s’ha descrit pejorativament com «turismofòbia».

La interacció constant amb turistes que no sempre respecten les normes locals o que mostren una falta de sensibilitat cap als costums i valors de la comunitat, genera moltes tensions, com es demostra amb la quantitat de denúncies nocturnes a la policia local, que desbordada ja no actua. Renou, brutícia, actituds desconsiderades o conductes inapropiades, provoquen un augment del ressentiment entre els residents. Els veïnats de tota la vida ens sentim impotents de veure com els nostres espais privats i públics estan sent «envaïts» i que les nostres normes i valors no són respectats.

A mesura que augmenta el nombre de turistes, moltes destinacions adapten els seus serveis, comerços i fins i tot infraestructures per satisfer les necessitats i gustos dels visitants. Això condueix a crear «parcs turístics» en espais on els elements autèntics i culturals locals són substituïts per ofertes comercials pensades exclusivament per al turisme, com per exemple en el centre històric de Palma. Els residents sentim que aquests llocs estan perdent la seva essència i identitat, i que ja no és un lloc que pertanyi a ells i se’n va a viure a un altre lloc, augmentant el problema. També hem pogut comprovar com l’augment de la demanda turística encoratja la compra i la conversió d’habitatges en allotjaments turístics per part d’estrangers, incrementant el preu dels habitatges i fent impossible per als residents trobar llocs on viure. Això incrementa un sentiment de desprotecció, augmentant la impotència de sentir que la teva ciutat o poble està canviant de manera irrecuperable. El nombre de places turístiques en habitatges de Mallorca s’ha incrementat un 181% en deu anys. Sense contar els il·legals.

Ara que estem fent un debat col·lectiu sobre el turisme que tenim i el turisme que volem, és vital que un dels principis sigui tornar progressivament a un volum de turistes i unes maneres de fer turisme, d’acord amb la salut física i psíquica dels mallorquins. Si no aconseguim això, la iniciativa del Govern i de tantes entitats fracassarà.