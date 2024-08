El PP abandona als Infants Migrants No Acompanyats, per a seguir abraçant els ultres de Vox

Les darreres setmanes, hem assistit a un gir alarmant en la postura del Partit Popular, en la defensa del drets humans, en particular, en la defensa dels drets de la infància. Un gir que està liderant la presidenta, Marga Prohens. La negativa del PP a acollir menors estrangers no acompanyats és un acte inconcebible dins la nostra democràcia i cultura de solidaritat, que històricament ens ha definit com una terra acollidora i compromesa amb els drets humans i en especial amb els drets de la infància.

Aquest canvi de postura representa una traïció als valors fonamentals que han guiat la nostra terra en temps de crisi. Hem demostrat la nostra capacitat d’acollida i solidaritat en múltiples ocasions. No fa molt, vam obrir les nostres portes a refugiats de diferents conflictes, incloent-hi la crisi recent amb infants i famílies d’Ucraïna. Ens hem compromès a protegir els més vulnerables, a oferir-los una oportunitat de vida segura i digna. Però ara, el Partit Popular ha decidit alinear-se amb els postulats dels ultres de Vox, sacrificant els nostres principis per mantenir-se en el poder.

Aquest canvi ens duu a fer-nos una sèrie de preguntes essencials: On és la solidaritat i la centralitat del Partit Popular? On és el principi de la humanitat que tant promovia el Partit Popular? On és la sensibilitat cap als que més pateixen?

La negativa a acollir infants i persones que arrisquen la seva vida travessant el Mediterrani en cerca d’una vida millor és una falta greu de compassió i humanitat. No podem oblidar que aquestes persones no són culpables de res més que de cercar una vida digna i segura, un dret fonamental que ningú hauria de veure negat.

En definitiva, la pregunta que ens hem de fer és: fins on està disposada a arribar la senyora Prohens per complaure Vox? Quin és el preu que està disposada a pagar per continuar complaent les obsessions de Vox? Continuarà incomplint els seus compromisos amb els drets humans, amb els pactes per la inclusió social, els pactes per la infància, i els pactes amb la societat civil en defensa d’una societat més democràtica, tolerant i diversa? Començarà a ser una presidenta que governi per tothom o seguirà fent-ho per uns pocs poderosos i per aquells que només volen dividir aquesta democràcia a costa de menysprear la llengua, atacar la dignitat de les víctimes de la memòria democràtica i deixar tirats i abandonats els infants i els més vulnerables?

És profundament preocupant veure com el Partit Popular ha abraçat les idees de l’extrema dreta, abandonant els principis d’acollida i solidaritat que sempre han estat un consens d’estat en la nostra societat. Aquesta deriva reaccionària no només és perillosa per a les persones afectades directament per aquestes polítiques, sinó que també posa en perill la cohesió i els valors democràtics de la nostra societat.

És el moment de recordar qui som i per què ens hem destacat com una terra d’acollida. No podem cedir a la por ni a l’odi que promouen aquells que desitgen dividir-nos. Hem de reafirmar el nostre compromís amb la solidaritat, la justícia social i els drets humans, i exigim al PP que actuïn en conseqüència.

No podem permetre que la senyora Prohens segueixi aferrada a la cadira a costa dels drets i la dignitat de persones innocents. És hora d’alçar la veu i exigir un canvi de rumb, un retorn als nostres valors de solidaritat i de justícia social. Només així podrem garantir que la nostra terra segueixi sent un refugi per a aquells que més ho necessiten.