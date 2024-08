El centre d’atenció a víctimes de violència sexual...per fi una realitat

Aprofitant la bona notícia que, la creació d’un centre de crisi per atendre víctimes de violència sexual va endavant, és moment de posar en valor la feina feta per l’equip del Consell i contar veritats. Un govern que no es rendeix i que ha sabut posar solucions als problemes que ens va deixar la pèssima gestió de la expresidenta Cladera durant la seva estada a la institució insular.

D’ençà que els mallorquins li vàrem dir prou, a ella i els seus socis, el canvi és evident, el ritme de feina amb el president Galmés és dinàmic. El motor de la gestió eficient està en marxa i no s’atura!

Podria enumerar moltíssimes coses que s’han fet malgrat les dificultats trobades i deixades per l’esquerra, però avui em centraré en el centre de crisi, una autèntica odissea! Per contextualitzar, els diré que el projecte surt de la Llei orgànica de garantia integral de llibertat sexual i atenció integral a les víctimes de violència sexual, la llei del ‘solo sí es sí’.

Aquesta, diu que les administracions públiques promouran l’assistència integral especialitzada, mitjançant la disponibilitat de centres de crisis per a víctimes de violència sexual. A més, han d’oferir atenció psicològica, jurídica i social, suport i assistència en situacions de crisis a víctimes, familiars i persones de l’entorn.

A Mallorca, tot i que des de l’any 2021 rebíem finançament derivat dels Fons Europeus per iniciar la creació del centre, no es va fer res. El Govern d’Armengol havia de repartir els fons entre els consells, administracions competents en el procés, però no trobaven el moment. Aquell any les Balears va rebre 465.036 euros, 1.085.085 euros l’any 2022. Però sense conveni ni projectes, els diners guardats al calaix, juntament amb la desídia d’un govern d’esquerres incapaç de coordinar-se. No hi havia bona comunicació entre Armengol i Cladera? A saber...

I ves per on, quan els socialistes perderen les eleccions i es feia impossible que l’esquerra pogués tornar a governar, començaren a moure’s i, com una de tantes patates calentes, el dia 26 de juny de 2023, estant en funcions, firmaren un conveni per a la seva posada en marxa abans de 31 de desembre de 2023.

Tot un despropòsit! Sabien que no es podria executar per tot el que suposava, des de la licitació de la compra del local, possibles obres de condicionament, contractes de mobiliari i equipaments o contractació de personal especialitzat. Per no fer, ni tan sols s’havia iniciat el tràmit d’alta a les plataformes que obliga la UE per poder accedir als Fons Europeus.

Això sí, fotos, anuncis i mentides no en varen faltar per mostrar les vergonyes d’una expresidenta afirmant, que hi havia recursos i serveis per posar el centre en marxa quan sabia que no hi havia res de res. Això és enganar als mallorquins! Però el nou executiu tenia molt clares les seves prioritats pel que fa a la lluita contra la violència masclista i la protecció a les dones. Per això, malgrat els entrebancs, es va decidir continuar amb el projecte i assumir-ne el cost per part del Consell si fos necessari.

Si no s’hagués aprovat la pròrroga a finals de 2023, els mallorquins haurien perdut els 800.000 euros, ja que era inviable posar-lo en funcionament abans de final d’any. Qui hagués pagat la negligència de Cladera? Un altre pic, tots els mallorquins!

La bona gestió dels populars sempre dona bons resultats, el centre de crisi serà una realitat i la Mallorca comptarà amb un espai especialitzat per atendre les víctimes d’agressions sexuals.