Puigdemont, Prohens, Riera i Cadme

«Cada cop que escolt un discurs polític m’espanta no escoltar res que produeixi un so humà». Les paraules d’Albert Camus, escrites fa noranta anys, sonen avui més encertades que mai, en lloc de ser replicades amb polítiques de bon de veres. La paraula, sorgida de polis i referida a les qüestions que afecten la ciutat o els ciutadans, és embrutida dia a dia quan els assumptes dels homes i dones públics es converteixen en protagonistes. No importa tant solucionar els problemes dels administrats com fer voltes i revoltes sobre falsos estadistes. Transformen el personatge en protagonista, transformant l’acció en irrellevant.

Aquestes setmanes en tenim diversos exemples. Carles Puigdemont s’assembla cada cop més a Napoleó. I no sols per la seva residència a Waterloo. L’emperador francès portà la guerra, la sang i la destrucció arreu d’Europa i pronuncià una frase demolidora: «Un home autènticament gran es situarà sempre part damunt dels esdeveniments que ha causat». La grandeur francesa trasplantada a la grandesa catalana personificada en l’expresident. A qui importen els problemes dels catalans si el bufó pot representar el seu espectacle? A qui ocupen i preocupen assumptes com l’habitatge o la sanitat pública si un cos policial com els Mossos assumeix el paper de la troupe de pallassos maldestres, incapaços de capturar al més llest de la colla?

A prop de Catalunya també tenim polítics que munten un teatre d’ombres per entretenir al públic. Mentrestant, ells eludeixen les decisions que les correspon prendre per determinació de les urnes. En una distracció ha convertit Marga Prohens la comissió que ha de presentar idees per solucionar la saturació turística.

Se suposa que el coordinador, l’economista Antoni Riera, recull opinions i propostes d’amplis sectors de la societat illenca a la recerca de la convivència pacífica entre turistes i residents. En certa manera, Riera és com Cadme, germà d’Europa, la noia segrestada per un Zeus transformat en un meravellós bou blanc. Cadme recorregué rius, muntanyes i mars cercant la seva germana. Mai la trobà, però sí que rebé com esposa la deessa Harmonia.

La tasca de Riera és més complexa que la de l’heroi de la mitologia grega. És quasi impossible que trobi l’equilibri entre turisme i autòctons. L’enteniment el segrestaren fa dècades els interessos especulatius. És encara més difícil que els déus li atorguin el premi de l’harmonia entre els nombrosos sectors amb interessos contraposats que coordina. Però encara que arribàs al Consolat de Mar amb la fórmula màgica, tan sols estaríem a la fi del principi.

Perquè les solucions no estan en mà d’una comissió. I molt manco si aquesta té centenar i mig d’integrants. Poden preveure unes Balears verdes, sense problemes d’aigua, amb platges on cada banyista tengui vint metres quadrats per a ell. Proposar solucions imaginatives per evitar els problemes de trànsit a les carreteres, evitar els renous a edificis residencials que conviuen –és un dir– amb habitatges turístics o arraconar al visitant que va gat d’ençà que surt del llit fins que hi torna. Tal vegada hi haurà experts en lleis capaços de redactar una norma que posi fre a la depredació del territori sense necessitat de pagar centenars de milions als especuladors que viuen de destrossar les illes.

Cap de les millors idees de la comissió serviran de res en arribar a la taula de la presidenta Prohens. Perquè hi ha dues preguntes clau que invaliden la creació d’aquest grup. La primera és, què està dispost a fer el Govern del Partit Popular per solucionar el problema dels excessos del turisme? La segona, què pot fer, fins on està autoritzat a arribar, el poder de l’Executiu autonòmic per prendre les decisions de fons?

Aquest és el moll de l’os de tot el debat sobre la saturació turística. Aquestes respostes podrien estar damunt la taula des de fa un any –o des de més enrere si pensam en altres governs que tampoc feren front al creixement sense mesura–. La comissió és l’espectacle. Les respostes, la política, la que soluciona els problemes dels ciutadans, aquella que produeix un so humà. És cosa de Marga Prohens.