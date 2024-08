Un gobernante de fábula

El presidente del Gobierno dio la pasada semana la rueda de prensa previa a las vacaciones. Si Leibnitz aseguró en su teodicea que vivimos en el mejor de los mundos posibles, Sánchez deslizó en su comparecencia la convicción personal de que los españoles tenemos el mejor de los presidentes posibles, él. ¿Cómo si no interpretar la frase que le acuñó la inmensa tropa de asesores que le rodean y que pagamos de nuestros bolsillos? En España, un país cuya economía va como una moto los días pares y como un cohete los impares, hay un Gobierno (el presidido por él) que gobierna y una oposición que fabula. Antes ya nos obsequió con toda una parafernalia fabulada por sus susurradores monclovitas. Su presunta traición a los compromisos electorales son simples cambios de opinión ante una nueva realidad creada por cada elección. Cuando aprobó los indultos, eliminó la sedición y rebajó la malversación dijo que eran pasos imprescindibles para la normalización de la política catalana. La amnistía pasó en horas de «no tener cabida en la Constitución» a ser según el ministro Bolaños, «impecablemente constitucional», para conseguir siete votos que le invistieran como presidente, «es el pacto definitivo que cierra el conflicto en Cataluña». Después se vería que no, que para investir a Illa había que conceder la soberanía fiscal a Cataluña y establecer un sistema de concierto.

Cuando un medio como El Confidencial dio a conocer las andanzas de Begoña los susurradores le ofrecieron nuevas fábulas. La oposición de las ultraderechas y los digitales a su servicio utilizaban «los bulos y la máquina del fango» contra él. Como cuando Rajoy se escurría de Bárcenas «esa persona a la que usted se refiere», sobre el caso Begoña dice que es un «no caso». Las prescripciones de los susurradores son rotundas. Hay que repetir la fábula machaconamente y a cada oportunidad para que sea interiorizada por el auditorio. Es la técnica de la agitprop popularizada por Lenin, poniendo la mentira al servicio de la conquista del poder. Lo que le importa es que sus fábulas se conviertan en memes que repitan sus bots en las redes sociales y en los comentarios anónimos de los medios (el mal se refugia en la clandestinidad para desplegarse de forma impune). Lo que importa es el impacto de su propaganda, que se incruste en el cerebro poco avisado como una bomba de racimo. Y a eso se ha dedicado de forma disciplinada Sánchez, a repetir como un robot de carne y hueso ser víctima de bulos y máquinas del fango. En plena época de sacralización de la figura de la víctima, el victimario que aplica bulos, mentiras y fango contra una adversaria temible como Isabel Díaz Ayuso, se disfraza de víctima inocente del odio de las derechas. Sus comparecencias en el Congreso o en su rueda de prensa de la pasada semana son un espectáculo de contorsionismo verbal y de cinismo insuperables. No responde a ninguna pregunta, no ofrece ninguna explicación a las andanzas de Begoña, pero dice que ya ha dado explicaciones en el Congreso, cuando no ha dado ninguna, que es un «no caso». Sólo ha ofrecido una espantada de cinco días que ríanse de Paco Camino, manipulando al Rey. Lo encaja todo y sale por peteneras con una desvergüenza y una desfachatez extraordinarias. El PSOE, su perrito faldero, se ha convertido en un partido tragasables. Traga con toda clase de sables contra la ideología que dice tener y que le causan toda clase de heridas internas que a la larga le pueden conducir al basurero de la historia, a semejanza del PSI y del PSF.

Dice el presidente que el acuerdo del PSC con ERC que va a permitir que Salvador Illa presida la Generalitat de Cataluña le hace feliz. Afortunados los presidentes felices. A ninguno he visto tan exultante como él. Anunció que con el pacto con ERC se daba un paso en la federalización del Estado autonómico. Otra fábula. Es un paso hacia una confederación y a la independencia de Cataluña. Un Estado federal supone la igualdad de competencias de los estados federados. La soberanía fiscal y el concierto económico suponen una mutación constitucional, como la amnistía, por la puerta de atrás, fraudulenta, aunque, como la amnistía, seguramente sería revalidada por un Tribunal Constitucional conformado a capricho de Sánchez. Si en 1978 se aceptó algo tan injusto como el concierto y cupo vascos fue, entre otras cosas, porque representa tan sólo el 8% del PIB español. Cataluña representa el 20%. Hay tres autonomías que son contribuyentes netos: Madrid, Cataluña y Baleares. Madrid es la comunidad que más aporta a la caja común, tres veces más que Cataluña. Y si se preguntan por las dificultades de financiación de Cataluña, piensen en el coste de una policía propia (el sueldo mensual de un mosso d’esquadra supera en 500 euros al de un policía nacional o un guardia civil). O en el coste de una TV3 que es una máquina de propaganda nacionalista. O en a las embajadas de la Generalitat en el extranjero. O en los sueldos de los políticos catalanes (Sánchez cobra 90.000 euros, Aragonés cobra 136.000). Pero lo fundamental es que permitir, con el voto socialista, que los más ricos se queden con más recursos mientras los más pobres se queden con menos es todo lo contrario al pensamiento socialista.

Es como si abogásemos para que los residentes en son Vida, se quedasen con sus ingresos y pagasen sus gastos mientras los residentes de son Roca hicieran lo mismo con los suyos. No habrían sido posibles ni los centros de salud, ni las escuelas, ni las bibliotecas, ni los equipamientos deportivos y culturales, ni las zonas verdes en las barriadas. Es acabar con el principio socialista de transferencia de rentas de los más ricos a los más pobres, amparando la desigualdad. Es por eso que la apelación a una «mayoría progresista» es de un cinismo sangrante. No significa nada más que una colusión de fuerzas disolventes del Estado de extrema izquierda e independentistas de izquierdas y derechas, con un partido socialista, que de eso tan sólo tiene el nombre, al servicio de un autócrata que garantiza los sueldos públicos a sus afiliados. Conjeturé que el pacto PSC-ERC no es más que un embeleco de uno y otro partido para esquivar a Puigdemont y restañar heridas electorales. A ver cómo tragan los de Sumar, Podemos, Compromís, Más Madrid y demás comunistas con este ataque frontal a la Constitución y a la igualdad de los ciudadanos españoles.

