Escuchar el doble y hablar la mitad

Hay mucho amor en el mundo. Y también mucho sufrimiento. No hay nada más doloroso para una persona que no tener con quién hablar sobre sus problemas, sus preocupaciones o sus miedos. O, peor aún, tener una persona con quien compartir todo eso que te oprime el pecho y que te juzgue o te critique por tus decisiones o por tus acciones. No es lo mismo oír que escuchar. Oír hace referencia estrictamente a la capacidad de percibir sonidos. Escuchar marca la diferencia, porque significa que estás prestando atención a lo que te están diciendo y, si escuchas más allá del ruido, podrás incluso percibir lo que no verbalizan. Pero escuchar no significa que haya que decir siempre algo. A veces es necesaria una escucha silenciosa. La otra persona tal vez no quiera consejos ni, mucho menos, reproches. Probablemente solo necesite a alguien a su lado para decir en voz alta lo que lleva repitiéndose días, semanas o meses para sí misma. Sin embargo, tenemos la mala costumbre de creer que siempre tenemos la palabra precisa, como canta Silvio, y lo que la mayoría quiere del otro es la mirada constante y la sonrisa perfecta. Nos damos tanta importancia…

Creemos saber tanto de los problemas ajenos cuando quizá nunca nos hemos mirado los propios. Yo les propongo un ejercicio: cada vez que alguien confíe en ustedes para aflojarse el nudo en la garganta y que no se desborde la marea emocional que contiene su alma, pregúntense: «Si yo estuviera en su lugar, ¿cómo me gustaría que actuaran conmigo?». Y obren de tal manera que sean igual de justos, comprensivos y respetuosos hacia afuera como lo serían hacia adentro. Cada uno de nosotros tiene unas creencias, unos aprendizajes y unos patrones de comportamiento heredados o aprendidos del contexto sociofamiliar. Por tanto, la forma que cada persona tendrá de interpretar los sucesos vitales será diferente. Lo que quizá para ti es una tontería, para otra persona puede ser muy doloroso. Así que cuidado con comentarios invalidantes como «No es para tanto», «¿Otra vez con eso?», «Hay gente peor», porque no vamos a solucionar nada y lo que sí podemos es empeorarlo.

De pequeña me enseñaron que teníamos dos orejas y una sola boca. Ideal para escuchar el doble y hablar la mitad. La mayoría de nosotros no escuchamos cuando nos hablan, solo oímos y vamos preparando la respuesta. ¿Y si no decimos nada? O ¿Y si solo decimos dos palabras tan sencillas como «te entiendo»? Debemos recordar que cuando alguien nos cuenta sus problemas los protagonistas son ellos, no nosotros. Por lo que evitemos comentarios como «Eso me pasó a mí una vez, resulta que…». O «A mi vecina la del quinto le ocurrió igual y ella…». O «Ah, pues conozco a una persona y…». De esta forma lo único que hacemos es llevar la conversación a nuestro terreno y dejar a la otra persona con sentimiento de vacío. Podemos probar a decirle «¿Y cómo te sientes?». O «¿Cómo puedo ayudarte?». O «No sé qué decirte, pero tienes mi apoyo incondicional». Conviértete en esa persona que te gustaría tener al otro lado de tu pena.

