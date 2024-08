Rebrots d’ignomínies. Xocs de veritats

De Salses a Guardamar i de Fraga fins a Maó. Aquestes quatre ciutats emmarquen l’àrea lingüística de la llengua catalana: Salses, al nord; Guardamar, al sud; Fraga, a ponent; Maó, a llevant. Les Illes, el País Valencià, Catalunya i Andorra, quedem dintre d’aquests límits, més una franja de pobles aragonesos, unes comarques d’administració francesa i la ciutat sarda de l’Alguer, d’administració italiana. Saber que la llengua va més enllà dels territoris d’administració espanyola ens ha d’enorgullir perquè és la realitat expansiva i positiva de la llengua, front a la voluntar i quimera regressiva i negativa del PP i Vox, que, dificultant el seu ensenyament i l’ús, demostren que prefereixen la seua desaparició o minorització,

Per fortuna, la llengua és més fidel a ella mateix, que la gent que la parlem i ha resistit segles de prohibicions governatives i de menyspreu dels mateixos parlants. La llengua ha aguantat, gràcies a la gent que la usem i defensem. També per ella mateix, perquè la fonètica, la morfosintaxi i el lèxic, que la conformen i defineixen, també són recursos de resistència, que delaten fins i tot als qui la traeixen, la gent que a la més mínima ocasió es passen al castellà, o al francès, encara que la fonètica i les espardenyades, delaten d’on és cadascú. Les excuses dels qui ho fan, diuen que per educació, perquè ens entenga més gent o perquè ‘estem en Espanya’ són equivocacions gratuïtes o fal·làcies.

Per educació cap individu del món canvia de llengua davant d’un foraster, llevat dels esclaus. En quin llibre d’educació es diu això? Al contrari, a tot el món són els qui venen de fora que han de fer l’esforç de comprendre la llengua del país que visiten, ni que siga per necessitats immediates o turístiques. Cadascú, segons l’interès que té, fa l’esforç d’entendre i de fer-se entendre per un interlocutor i si no té cap interès, no ho fa. I l’excusa que «estamos en España» és encara pitjor i injusta, perquè ninguna llei ens ordena parlar únicament en castellà. Al contrari, segons la Constitució, totes les llengües tenen el seu àmbit i drets i l’Estat (la Guàrdia Civil inclosa) té l’obligació de protegir-les totes, al revés del que molts volen fer creure. Les llengües són els esperits dels pobles i atacar una llengua és atacar el poble que la parla i el poble atacat té l’obligació de defendre la seua llengua, contraatacant.