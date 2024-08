Més promoció turística que mai, però d’amagat

Turistas en el aeropuerto de Palma

El debat sobre la promoció turística és al carrer, en el dia a dia de la ciutadania. Els mallorquins i mallorquines demanen si té cap sentit fer promoció quan tenim les dades record de turistes, amb una temporada cada vegada més llarga. Aquest debat esdevé a un moment on tenim clar tots i totes que cal repensar el nostre futur, que cal revisar el nostre full de ruta, que és important visualitzar un futur de la nostra illa on la sostenibilitat i la convivència siguin clau per la vida dels residents i per una bona experiència pels nostres visitants.

Tots hem estat turistes en algun moment de la nostra vida, esperem que molts moments, perquè això ens ha donat felicitat vital, però sempre des de la perspectiva del respecte, de saber on anem i quina és la nostra posició a un ecosistema on nosaltres som visitants.

Otros artículos de Andreu Serra i Martínez

Una de les coses que més es critica per part de la ciutadania té a veure amb la incoherència que es fan en les declaracions públiques dels nostres dirigents. L’anunci del president al Debat de Política General del Consell de Mallorca de tenir menys presencia a les fires turístiques va ser l’intent de tenir un titular per dir que es farà menys promoció. Quan és el contrari al que realment farà l’equip de govern PP-Vox.

Les dades de la mateixa Fundació Mallorca Turisme són clares. Per 2024 s’ha dedicat més pressupost que mai en promoció turística. Tots els esforços de la Direcció Insular i de la Fundació Mallorca Turisme s’han centrat en promoció turística, quasi duplicant el pressupost en comparació amb l’anterior legislatura.

Anar a menys fires no implica fer menys promoció, ans al contrari. Les fires turístiques no són en aquests moments els espais idonis per fer promoció, perquè el panorama de la promoció turística ha canviat. L’equip de govern de PP-Vox diu que anirà a menys fires però seguirà fent promoció per vies diferents, incrementant les partides per xarxes socials, amb encontres internacionals, amb esdeveniments, amb fam trips i press trips, amb viatges... Promoció, en definitiva.

Per tant, no es redueixen les accions promocionals, sinó que a més s’estan obrint nous mercats, contractant noves agències que faran promoció turística a Àsia i Pacífic, on es cerca turisme de luxe. Atreure turisme asiàtic sense cap concreció ni pla de feina, ni sentit, afegirà més massificació i molts més problemes que solucions, que és el que necessitem.

Galmés i Rodríguez necessiten generar titulars que aparentment donin sortida al problema de la sostenibilitat turística, però en el fons resulta una coartada falsa i fàcil de desmuntar. Volen fer veure el que no fan, per acabar fent allò que volen fer però que no es noti. Pur teatre.

Diuen que faran més inspeccions turístiques, però són materialment impossibles de fer; s’anuncia que tramiten expedients en 10 dies, però fa 3 mesos que no poden tancar cautelarment els pisos il·legals denunciats a tres edificis de Palma íntegrament dedicats a lloguer turístics il·legals.

Les propostes que els hem fet no han estat ni escoltades. No volen crear una mesa de diàleg i debat sobre sostenibilitat i turisme insular, com els hem proposat. No volen posar el límit de places turístiques en 400.000 enlloc de les 412.000 que anuncien, perquè saben que això és una vertadera reducció que no acceptarien. No volen fer una revisió del Pla d’Intervenció en Àmbits Turístics (PIAT) de manera valenta, que seria la manera definitiva de rebaixar el límit de places, com vàrem demostrar durant la passada legislatura. I d’aquí la nostra preocupació, la del Grup Socialista al Consell de Mallorca, expressada per la portaveu Catalina Cladera.

PP-Vox vol continuar amb la incoherència en ordenació turística. Una política d’anuncis, de titulars, però que la realitat contradiu de manera immediata. I per això seguiran fent promoció, més que mai. Però d’amagat.