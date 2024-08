Turisme, l’imprescindible canvi de model

Turistas y residentes, hace unas semanas en Palma. / Tomàs Moyà.

En qualsevol situació, convé tractar de donar i treure raons de forma equànime. En aquesta línia, quan la presidenta Prohens s’adreça a l’oposició, que la interpel·la respecte de la necessitat d’actuar en el tema de la sobreexplotació turística, i els diu allò, tan mal de pair, que vostès en vuit anys no han fet res, va sobrada de raó. Té la raó discursiva en el fons, la presidenta —en la forma no la té mai, perquè crida i manté un posat displicent i autoritari—, perquè, en efecte, vuit anys de govern del pacte PSOE-Podemos-Més no varen servir, en matèria turística, ni per canviar cap dinàmica, ni per crear un discurs poderós sobre la necessitat de mudar l’estat de coses, ni tan sols per projectar a la societat la idea que calia procedir en una direcció diferent.

Però, atenció, no és només que els dos governs —8 anys!— de Francina Armengol s’hagin de considerar tudats pel que fa a la inajornable reconversió del turisme a casa nostra, sinó que també tots els anteriors governs autonòmics dels darrers quaranta anys han actuat exactament igual, a saber, amb una irresponsable passivitat. És a dir, a favor de les inèrcies, sense fer res que produís conseqüències benèfiques, materialment constatables, per al conjunt de la societat illenca, abocada a viure cada dia en condicions pitjors. Els responsables públics miraven ben joiosos com la disbauxa creixia exponencialment, a vegades algú deia i feia coses assenyades —posem per cas l’exconseller Jaume Cladera, fa més de trenta anys—, però, a la pràctica, les dinàmiques destructives, el poder ocult dels hotelers, s’imposaven. N’és la prova l’augment exponencial dels visitants i de la població resident —que creix perquè el turisme reclama sense aturall l’arribada de més i més mà d’obra forana sense qualificació—, i la pèrdua, que ningú ja qüestiona, de la qualitat de vida i dels referents culturals i lingüístics.

Cavalcar alegres i confiats el cavall desbocat de l’augment, any rere any, de totes les magnituds turístiques —el que s’ha presentat sempre com un èxit apoteòsic que havia de merèixer les més entusiastes lloances— té aquestes coses. En el moment actual —l’estiu de 2024— ningú amb dos dits de seny gosa dubtar de la realitat constatable de l’enorme problema, d’autèntica subsistència, que representa el nostre malaurat model econòmic. Model que no ha nascut ara, ni de lluny —ben bé té més de seixanta anys—, i que consisteix, en resum, en el creixement sense aturall, sense que importi ni poc ni gens qualsevol altra variable. A on du, tot això? Ja s’ha vist que no du enlloc, que és un model suïcida, ja s’entén, perquè implica la seva pròpia destrucció.

Vet aquí que ni els nostres recursos naturals són il·limitats, ni el nostre territori és infinit, i, destacadament, no és defensable que el benefici econòmic dels qui s’enriqueixen des de fa dècades amb l’actual sistema s’obtingui a costa del benestar de la població resident. A costa de menysprear-la, com s’ha fet de forma implícita, però també expressament, i de comprometre seriosament el seu futur com a col·lectivitat identificable. A frec d’estimbar-nos, emperò, la societat mallorquina s’ha mobilitzat i, a més a més, ho ha fet amb criteri, amb saviesa, amb capacitat de convocatòria. Per un costat, la magnífica, per massiva i per la nitidesa del missatge que emeté, manifestació del passat 21 de juliol. Per un altre, el Congrés de Turisme de la Societat Civil, tancat el 26 de juny, a Palma, que, en un extens i detallat document —pagaria bé la pena que els responsables turístics se l’estudiessin amb cura— analitza el fenomen de la sobreexplotació i aporta les claus per superar-lo.

La clau de la clau, allò que, tanmateix, tothom reclama, és la paraula decreixement. No n’hi ha més. Primer, aturar aquesta orgia malsana, deixar d’engatar-se amb les xifres, dir prou —prou!— al més de tot. En segon lloc, decréixer, és a dir, minvar progressivament el nombre de places hoteleres —les convencionals i les residencials— perquè, alhora, tota la resta —els visitants, els avions, els automòbils...— també minvi i estiguem en disposició de recuperar el plaer de viure aquí i de gaudir de l’entorn, sense interferències. No necessitem més infraestructures monstruoses —l’ampliació projectada del port de Palma i la que està en execució avançada a l’aeroport en són dos bons exemples— que no ens aporten res i que, per contra, ens avancen un futur presidit, un cop més, per allò que volem deixar enrere. Com no necessitem tampoc aparèixer com els grans creadors d’ocupació, ni com els grans aportadors a la caixa pública espanyola. Això, el creixement, ja ha quedat dit, no ens dona absolutament res, ni en termes de millora econòmica —som molt més pobres ara que fa vint-i-cinc anys—, ni en termes de benestar moral.

En aquestes estem quan el govern Prohens gosa dir que es fa càrrec de la magnitud del problema i que mirarà de posar-hi remei a partir de les conclusions que ha d’elaborar una mena de comitè d’experts i etcètera. Per venir d’on ve, convé agafar-s’ho amb les màximes reticències, que sempre seran poques. Tot plegat sembla, més aviat, una manera de dir que faran alguna cosa per, després, acabar palplantats allà mateix, però pitjor encara, perquè el temps, inflexible, haurà fet el seu camí, com l’haurà fet el deteriorament de l’entorn i de la qualitat de vida dels ciutadans. De manera que, si la gent del PP —per essència, partidària ideològica del desenvolupament sense límits, que menysprea el medi natural i el benestar de la població— diu que vol actuar en la direcció d’intervenir en la regulació de l’oferta turística, sospitem obertament de les seves reals intencions. La recent amnistia a les infraccions urbanístiques i la liberalització del sòl rústic per construir allà on li roti a cadascú són uns magnífics exemples que contradiuen de ple les seves proclames en matèria turística.

Finalment, una darrera reflexió que ve al cas. En aquesta matèria tan sensible i de tanta transcendència col·lectiva com és la regulació del fenomen turístic, estem al davant d’una veritable qüestió d’estat. De manera que, si el nostre país illenc sencer, les forces socials, la ciutadania organitzada i els partits polítics de tot l’espectre ideològic creuen que hem arribat a un punt infranquejable i que cal desfer el camí, és inevitable que les mesures que s’adoptin siguin consensuades. Perquè no passi el que sempre passa a casa nostra, que quan arriben els uns al poder desfan allò que han fet els altres. En definitiva, es tractaria d’implicar tothom —les entitats socials, però, destacadament, tots els partits polítics— en una regulació clara i senzilla, de fàcil aplicació, que dugués allà a on volem arribar, a saber, un progressiu i inevitable decreixement de l’oferta turística i, en conseqüència, del nombre de visitants. I, per descomptat, a una recuperació, també progressiva, del benestar dels illencs i dels seus referents culturals. n