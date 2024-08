Provoca la Unió Europea el vot euròfob?

El passat divendres es féu oficial que International Airlines Group renunciava a l’adquisició d’Air Europa. Les raons adduïdes han estat les condicions que l’Unió Europea volia imposar en matèria de competència. Segons Luis Gallego, CEO d’IAG, les darreres feien «econòmica i tècnicament inviable» l’acord d’adquisició signat el 2019.

La veritat: sorprèn molt el criteri utilitzat per la Comissió Europea. I és que en els darrers vint anys, diferents comissaris i comissàries de la Competència han demostrat diferents sensibilitats per a impulsar o denegar segons quines iniciatives.

Tan sols en el camp de l’aviació, tothom recorda la unió entre KLM i Air France. Avui, Air France-KLM. L’aleshores comissari, l’italià Romano Prodi, no hi trobà masses obstacles. Va ser una absorció de vols i de clients que deixa molt petita la frustrada compra-venda d’AE. També va significar l’acomiadament de desenes de milers de treballadors. És molt possible que la diferència de tracte tingués a veure amb l’enèssim mal moment de l’italiana Alitalia.

Mentre que, com hem vist, alguns sectors són mirats amb lents augmentatives, sembla que Brussel·les està donant prioritat a la concentració financera. Potser no se’n adonen els molt ben pagats comissaris, però aquest «laisser faire, laisser passer» amb les institucions financeres pot ajudar a l’auge de partits de caire euròfob.

Sense anar més lluny: el Banc de Bilbao Biscaia Argentaria ( BBVA en les seves inicials castellanes ) vol absorbir agressivament l’històric Banc de Sabadell. Els bascos saben que l’UE no els posa pegues. No obstant, els sindicats majoritaris a ambdós bancs han fet públic que es poden perdre 11.000 llocs de feina directes. Més tots els indirectes que se’n puguin derivar. Que, a la pràctica, són 100.000 persones sabedores de que, gràcies als buròcrates europeus - i a l’avidesa dels executius «blaus», tot val a dir-ho - el seu home, pare, parella, germà, nebot o tiet s’ha quedat al carrer.

Després ens exclamem quan veiem els resultats de França, Itàlia, Hongria o la pròpia Espanya.

