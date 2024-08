Inauguración olímpica ecléctica

Polémica representación de ‘La última cena’ en la inauguración de los Juegos Olímpicos de París. / X: @OLYMPICS

La inauguración de los Juegos Olímpicos de París el pasado 26 de julio no ha dejado indiferente a nadie. Tanto en redes como en distintos medios y sobre todo desde la ultraderecha de Urban y Milei, han ido dejando un reguero de críticas al evento. Mi visionado respecto al anunciado viaje por la historia y arquitectura parisinas desde el río Sena, lo hice con cierto retraso. Acomodada en mi sofá, con la cena puesta en mi mesita desplegable ikeniana, me dispuse a disfrutar del evento cuando los países que comenzaban por F ya habían hecho aparición en sus barcos. Comprendí a destiempo que en el «Desfile de las naciones», la delegación de Spain ya había sido retransmitida antes con la E, porque el orden alfabético había respetado la lengua del país anfitrión. Mi primer desconcierto. Mea culpa.

Me perdí momentos quizás más interesantes, como la reaparición estelar de Céline Dion en la Torre Eiffel tras semanas viendo documentales sobre su delicado estado de salud. Tampoco vi al grupo de metal Gojira en La Conciergerie con las Marías Antonietas decapitadas e iluminadas en rojo en las ventanas o la actuación de homenaje al cabaret de Lady Gaga. Una lástima.

Una vez admitido esto y con la lluvia ocupando protagonismo, el resto del desfile por el Sena se me asemejó a un almacenaje de deportistas en aquellos cargueros transoceánicos que transportan containers. En algún caso, ni rastro de la persona deportista que portaba la bandera. De hecho, no ha habido necesidad de revisar si mi lenguaje es sexista, ya que en muchas de las delegaciones lo que pude ver era un puño sin género que se alzaba sobre la carne y ondeaba el estandarte. Mientras eso ocurría, diversas plataformas flotantes ofrecían actuaciones de distinta índole, como la de un rapero al que casi no se le entendía, que ataviado con una invernal chaqueta a cuadros, traspasaba la pantalla emanando el calor de una manta zamorana. Creo que bajé más la temperatura de mi split.

Sin embargo, el homenaje a la diversidad y al eclecticismo cultural y social como activo de la ciudad de París, vino de la mano de la performance en el puente Passerelle Debilly, que empezó emulando la composición de la La última cena, pero minutos después podríamos haber estado viendo un remake de las primeras escenas de Climax del controvertido cineasta Gaspar Noé. La profusión diversa de edades, géneros, estilos de baile o música, se hizo esta vez sin orden o carente de algún contexto estético que tratara de hacer una composición más bella y que encuadrara con sentido la pasión que sus artistas merecían. Como si el eclecticismo tuviera que estar asociado al caos, el colofón lo dio el posado de una especie de pitufo azulado Dios Baco. Touchée.

Minutos más tarde, perdida ante actuaciones aquí y allá, creí que llegaba una tregua a través de la interpretación del icónico Imagine de Lennon. Una versión retransmitida desde un mareante dron giratorio que culminó en un incendio líricamente controlado del piano de cola que acompañaba a una tibia intérprete. La paz deseada de Imagine se quemó incomprensiblemente dejándome un cenizo sabor. El evento estuvo lleno de guiños a la cultura francesa, en algún caso intrusivos, como por ejemplo el busto de un toro dorado al final de la ceremonia, que descubrí luego que se trataba de la escultura Toro y Gamo y que acaparó todas las miradas.

En fin, habrá que esperar cuatro años a Los Ángeles (no los de Charlie, sino quizás los de Kamala) para que toquen sus liras, pensé.