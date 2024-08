Bruselas salva, por ahora, el arraigo balear de Air Europa

«Es la mejor decisión para proteger los intereses de nuestros accionistas». Así justificó Luis Gallego, consejero delegado de IAG, la renuncia a la compra de Air Europa, operación que desde hace casi cinco años tenía en vilo al mercado aéreo internacional, mientras Balears contenía el aliento por el arraigo de la compañía pretendida, vinculada a Globalia y a la familia Hidalgo. Es el segundo intento fallido del grupo de aerolíneas que engloba Iberia, Vueling, British Airways, Aer Lingus y Level, de hacerse con el control de su competidor en España a fin de acabar con la bicefalia del hub de Madrid y quedar como una única compañía dominante, al estilo de lo que ocurre en los principales aeropuertos europeos de Fráncfort, Charles de Gaulle, Londres-Heathrow, Ámsterdam, Roma o Lisboa, con Lufthansa, Air France, British Airways, KLM, ITA y TAP. Los argumentos de mayor competitividad, eliminación de duplicidades y apertura a nuevos mercados esgrimidos no han convencido a Bruselas, cuyas exigencias en defensa de la competencia contra los oligopolios salvan por ahora el vínculo balear de la compañía con sede fiscal en Llucmajor y un millar de empleados, angustiados ante el horizonte de despidos que asoma tras toda absorción. La Comisión Europea ha considerado que entregar a empresas rivales el 52% de la operativa de Air Europa en 2023 no era suficiente para garantizar una amplia oferta en competencia a los viajeros, por más que entrasen en la ecuación Volotea, Ryanair, Binter, Avianca, World2Fly e Iberojet. A IAG no le salen cuentas si tiene que aumentar sus concesiones al mercado y, antes de la notificación oficial del rechazo, ha renunciado, con un coste de 50 millones en concepto de indemnización a los Hidalgo, que se suman a los 75 ya desembolsados por una dilación de plazos.

Aunque algunos analistas consideran que no es una buena noticia para España, los mercados y Balears han sentido alivio. IAG hizo coincidir la comunicación de la marcha atrás con la presentación de unos sólidos resultados económicos y el anuncio del retorno al pago de dividendos, suspendidos desde 2020 por la crisis de la pandemia. De momento, los inversores han premiado su renuncia con una revalorización bursátil del 3,32%. Esa satisfacción también se ha dejado notar en Balears, donde Govern, consumidores y sindicatos temían por la afectación sobre la oferta de rutas y el empleo si Air Europa acaba vendiendo el 80% restante a IAG, propietaria ya del 20% de la compañía mallorquina, valorada en 500 millones y con un pasivo que ronda el mismo montante. La Federación Hotelera responde con cautela, a la espera de ver cómo actúan las empresas implicadas. Por una parte, IAG mira ahora hacia a la portuguesa TAP, mientras Air Europa, rescatada en la pandemia, transmite en esta nueva coyuntura de furor turístico fortaleza para seguir operando en solitario, al tiempo que entra en el radar de adquisiciones de otras compañías, desde Air France a Lufthansa. El rumbo final dependerá de la decisión de la familia Hidalgo ante el dilema resistir o vender.