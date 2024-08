El gran engany del PP amb la mobilitat

La mobilitat, els embossos de trànsit, la manca d’aparcaments, la saturació de trens i busos, s’han convertit en l’indicador més emprat per a mesurar la massificació turística. Al poble de Sóller, una de les espurnes que va fer prendre el moviment «SOS Sóller» fou la desesperació de molts veïnats per no poder aparcar el seu cotxe a una distància raonable de ca seva, malgrat que viuen en zona blava i compten amb targeta anual per poder aparcar a la seva barriada. Ni pagant troben lloc per aparcar. És una qüestió generalitzada a nivell de totes les illes, on la pèrdua de qualitat de vida es mesura també en les dificultats per moure’s, a tots els nivells. Des de travessar, a peu, un carrer de gran afluència turística, fins a la pèrdua de confiança amb el TIB perquè mai s’està segur de si el bus arribarà amb el cartell de «complet» o no.

El Partit Popular sap de sobres que aquest és un tema cabdal per a molta gent. Com també sap, o hauria de saber, que perquè el canvi de model de mobilitat al que aspiram, i que plasmàrem en el Pla Director Sectorial de Mobilitat aprovat el 2019, sigui efectiu, tot implica canviar de forma clara les prioritats. És a dir, passa sobretot per potenciar al màxim el transport públic i els modes de transport a peu i en bicicletes a les zones urbanes, i posar límits a l’accés massiu a zones sensibles sobretot els mesos d’estiu, per evitar que el cotxe continuï essent l’única alternativa per a molta gent a l’hora de desplaçar-se. I passa per no continuar augmentant les infraestructures per als cotxes, mentre es donen alternatives a la gent per a poder prescindir-ne sempre que sigui possible.

Otros artículos de Jaume Mateu Verdera

Els vuit anys de governs de progrés han suposat canvis rellevants en aquesta direcció. Canvis que, com sempre que ha governat, el Partit Popular vol revertir. Si, com sempre que ha governat, ho deim bé. En el cas del Govern, quan arribàrem el 2015 haguérem de fer front a la major retallada que mai una xarxa de transport públic havia patit: acomiadament de maquinistes de tren, reversió de les obres de construcció del tren de Llevant, supressió de l’empresa pública «Trambadia S.A.», que ja havia engegat el projecte de tramvia per a Palma, reducció molt temerària dels pressupostos per a manteniment dels trens i de tota la xarxa ferroviària; i deixadesa absoluta en unes concessions del TIB que s’acostaven ja al final de la seva vida útil. Deixadesa que també donava episodis de màxima preocupació, com la dels incendis dels vells busos que ja no aguantaven més anys de servei. Vuit anys després, l’herència rebuda ha estat absolutament diferent: tota la xarxa de tren electrificada i amb més freqüències; projectes d’ampliació de la xarxa en marxa, finançament per al trambadia; contractes de nous maquinistes en procés; cinc nous trens en procés de fabricació; i la xarxa TIB de Mallorca completament renovada, amb 220 busos nous i tot un procés d’innovació que en paraules de molts experts ha suposat tenir la millor xarxa de busos interurbans de tot l’Estat. Finançament del trambadia assegurat i projecte executiu en marxa, i una política de mobilitat que posava proa a continuar avançant cap a una definitiva millora sense marxa enrere.

I quina ha estat l’estratègia del Partit Popular en arribar a les institucions? Idò ja ho hem vist: voler tornar enrere moltes de les mesures que s’estaven duent a terme. I per què? Perquè el Partit Popular no creu en el transport públic, no hi ha cregut mai. En nom d’un neoliberalisme populista i malentès que apliquen en tots els àmbits, per ells allò «públic» sempre és secundari, fútil, no prioritari. Passa en l’educació i en la sanitat, i òbviament passa en el transport. «Llibertat» en diuen. Llibertat per passar hores a una retenció de trànsit.

El Consell de Mallorca que havia de «desembossar» les carreteres planteja només revertir el carril BUS i tornar a augmentar la velocitat màxima a la via de cintura, mentre anuncia grans projectes d’ampliació de la xarxa viària que no es faran realitat en els pròxims anys. El Govern de Marga Prohens renuncia directament al trambadia perquè troba que és una inversió massa elevada. Curiosament, quan l’Ajuntament planteja la mateixa inversió (240 milions d’euros) destinats a aparcaments en règim de concessió no la veu problemàtica. Just en arribar cancel·len el finançament via ITS per a l’ampliació del tren de Llevant, per a la qual ja s’havien reservat 30 milions per al primer any. I ara per ara no tenim cap notícia de cap altre projecte digne de menció en aquest àmbit. Per tant, no sabem quina serà la vareta màgica que empraran per «desembossar» Mallorca. O si, sabem que en realitat no pensen prendre cap mesura seriosa per a desembossar res.

Els veïns de Sóller que no poden aparcar demanaven que es prohibís l’accés dels no residents al centre. L’Ajuntament del PP ho ha apostat tot a ampliar les zones d’aparcament a fora del nucli a través de nyap del Decret Llei òmnibus que permet carregar-se horts de tarongers per posar-hi cotxes. Però de límits ara per ara ni un. Diran que actuen, però no tenen cap intenció de fer cap canvi en la situació actual. «El mercat que ho reguli», deuen pensar. Mentre es passegen en cotxe oficial cap a Sa Ràpita pensant en el capfico del capvespre i la revetla del cap de setmana. I els veïns de Sóller continuen sense saber on deixar el cotxe.