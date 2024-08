Sin final feliz

Andaba meneando platos en busca de una receta «post pop», sí, ahora que los yankees comen pulpo, ha subido y no lo cocinamos tanto, será por el libro de Vinciane Despret o cualquier otro ensayo a favor de la gran inteligencia de este animal, antes lo miraban de lejos y hoy se los papean y han hecho subir la demanda. Parto galletes Rosselló integrales con la boca, acabé los galletots, en un acto de reafirmación patriótica (no fui a la mani) y enseguida las tomateo, las tiño de rojo «les faig entoimatigades» con las primeras de ramellet que Xim me regaló. El aceite lo llevan incluido, ojo, Mallorca no puede ser un país de excesos, nuestras abuelas se guardaban del sol, se acercaron a las playas, pero solo en busca de algas para los huertos. Ah… y de postre subidón patriotero, el fabuloso helado de algarroba de la marca Jop, una auténtica revolución con gusto a fino chocolate y además si te apuntas ayudas a subir el precio de esa vaina. A consumir que somos pocos y cobardes, hay que intentar hacer crecer la demanda. Menos aguacateros que beben más agua que una piscina y más algarrobos. ¡Que se dispare el garrofín! No inventamos nada, los abuelos ya predicaban lo que acabaría pasando.

Bueno y todo para contarles que me encontraba mallorquineando y concentrado en tanto trabajo que iba afectado por las temperaturas, vaya tema, y escuchando en la radio que ya volvían a lo mismo. ¡Más madera! Aunque esta vez convendría cambiar el final. Sí, ya estamos otra vez con el huevo de la serpiente ¡vamos! La tendencia es reírse de las abuelas y los abuelos como Biden. Ellas delante pues la transmisión oral de muchas cosas dependía más de ellas. Acercándose a la cocina, de niño, a la hora de los cafés hacían quedar como niñatos a los del mismísimo Mossad. Ahí se cocía todo. Pero se empezó tímidamente a criticar a la gente mayor, cuestionándolo prácticamente todo y hoy ya por vicio, aislándolos nos encontramos finalmente sacándolos del mercado. Lo del presidente Biden es realmente un escándalo de risa, como si el yogurín de la oreja cortada fuese garantía de algo. Claro que el republicano del tupé iría a Son Gotleu las horas punta como no hace la izquierda. Cruzaría la calle solo en busca de la intención de voto. Claramente y sin tapujos.

Pero volviendo a los ofidios y a la sabiduría popular de nuestros antepasados, es mejor no olvidar las advertencias de l’àvia. Donde hay bebés ojo con las serpientes, con el olor a la leche materna lo mismo. Levantan esa lengua de dos puntas y localizan. Muchas escalofriantes anécdotas de las jornadas de trabajo en el campo con criaturas de poca edad, en urbano también las exóticas introducidas . Historias de cunas okupadas por el reptil e incluso esa creencia. Algunas mujeres han afirmado haber vivido algo parecido en que en alguna ocasión la serpiente buscaba directamente el pecho materno, el mismo pezón intentando suplantar al retoño. Luego, un grito escalofriante, un corrido familiar, pánico o un golpe en la cabeza del bicho y fuera, sin miramientos. Entonces no eran de herradura, las culebras de agua mallorquinas eran y son realmente inofensivas como un escrutinio autonómico al Parlament de les Illes Balears.

Pero claro, todo eso nos lleva siempre al tópico, en nuestra soberbia infinita y en las circunstancias que recuerdan aquel argumento del profesor en la plenitud de la vida que sufre un accidente. Se ve un camión perdiendo el control en una noche de lluvia. La vida misma para aquellos que alguna vez hemos despertado en un hospital tras una inesperada ola de hierro. Aquí lo que pasa es que el prota pasa cinco años en coma y al despertar descubre que posee poderes extrasensoriales. Por desgracia no en el día que cantan los críos de San Ildefonso. La policía pide su colaboración para resolver una serie de asesinatos. A algunos preconstitucionalistas les gustaría ese poder para saber cuando va a aparecer el President Puigdemont (que también tuvo visiones y evitó un auténtico drama), pero parece que los de ERC han firmado más rápido y con ilusión para aguarle la fiesta. Puedes hacer la revolución pero el fuego amigo es implacable.

Como iba diciendo, el actor principal que no es otro que CH. Walken en ese film de 103 minutos ochenteros que es Dead zone dirigida por D. Cronenberg que hizo buena una cansina novela de S. King estrenándola el año 1983. Lo novedoso en el tórrido último cuarto del siglo XX, que pudiese ver el futuro y cómo un candidato a presidente de los EUA los iba a llevar al desastre. Parece que a Thomas Matthew Crooks se le atragantaron las palomitas. En la peli la trama deriva en aquello de «qué harías con Hitler si pudieses visualizar el Holocausto y lo tuvieses de niño delante?» No sé, cuidadín en qué regiones pregunten. Un debate baratito sobre algo así como la pena de muerte preventiva y todos contentos. Ya tienes la película americana malilla pero que no conseguimos olvidar pues la Humanidad trabaja continuamente en un guión de dudoso final. Vamos… que juega con fuego o con serpientes en el capazo del niño. Trump quiere repetir, sí, y lo único que tranquiliza un poco al personal con dos dedos de frente es que Kamala Harris se pronuncie con la vocal neutra universal.

Mientras abuelas y abuelos sabían de todo esto antes que nosotras, nosotros y nosotres. Seguramente los de sentido común que eran muchos más, de otro modo ya nos hubiéramos extinguido, de haber podido hubiesen votado a Charles Chaplin, Charlot. Todo antes que votar a los pederastas de la esperanza, sin ningún miramiento. No lo duden. Anda el verano tentando al planeta entero. No paran los muertos inocentes de todas las edades. Y se sigue desprestigiando a las abuelas y a los abuelos. Se los aparta, se los quitan de encima, pero la verdad más bestia es que hace unas semanas, precisamente, se han encontrado serpientes que han invadido, en Mallorca, una zona maternal de un hospital muy concreto. Ahí lo dejo. Menos vacilar y menos soberbia juvenil que el horno no está para bollos. «No hi ha temps que no torn».