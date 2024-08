Pedalear para no caer

En esa tesitura se encuentra el presidente del Gobierno, en aplicación del principio de conservación del movimiento lineal. Por las consecuencias de los negocios de Begoña Gómez y por instalar a Illa como presidente de la Generalitat de Cataluña. Se ha sentido obligado, tras acogerse ante el juez Peinado a su derecho a no declarar, a presentar, utilizando la abogacía del Estado, una querella contra el juez por prevaricación. Según la opinión de algunos juristas, el objetivo de la querella es dificultar una imputación del presidente ante el Tribunal Supremo. Para ello sería necesario que fuera aceptada por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid debido al aforamiento del juez. Según la ley son causas de abstención o recusación estar o haber sido denunciado o acusado por alguna de las partes como responsable de algún delito o falta; y Sánchez no forma parte del procedimiento, ha sido citado sólo como testigo. En otro aspecto, la prerrogativa de no declarar es sólo para no declarar en contra. Podría haber declarado a favor, de acuerdo con su anterior declaración de que estaba dispuesto a colaborar con la Justicia. No lo ha hecho. Al revés, se ha querellado contra el juez. El riesgo que corre es que, si no se admite la querella presentada, el juez sale reforzado y él debilitado. La contraparte ha sido la querella de Hazte Oír y Vox contra Sánchez y Bolaños por utilizar la abogacía del Estado (dependiente del segundo) contra Peinado. Según los querellantes, la citación de Sánchez no era como presidente del Gobierno sino como marido de Begoña y, por lo tanto, no estaba legitimado para utilizarla, debiendo haber recurrido a un abogado particular a cargo de su bolsillo. Como en tantas otras situaciones Sánchez pone a su servicio particular a todas las instituciones del Estado. El derecho a declarar por escrito invocado por Sánchez sólo podría ser reconocido en la medida de que debiera testificar sobre hechos conocidos por su condición de presidente del Gobierno, no por la de marido de Gómez.

El acuerdo entre el PSC y ERC para instalar a Illa en la Generalitat era un paso imprescindible para evitar la repetición de elecciones en Cataluña, que podría haber implicado la celebración conjunta con elecciones generales anticipadas. El pacto supone ceder a los independentistas el control fiscal en Cataluña, la erradicación del castellano en la educación y un referéndum pactado en Cataluña. Ya hemos podido comprobar que la inconstitucionalidad de la ley de amnistía proclamada por Sánchez era cambiada en cinco minutos para conseguir siete votos que garantizaran su investidura. Por lo mismo, el rechazo del PSOE a lo más parecido a un cupo insolidario para Cataluña proclamado por la ministra María Jesús Montero en el pasado mes de julio, se ha convertido en el apoyo del PSC a la soberanía fiscal de Cataluña. Es decir, se continúa desmontando la Constitución por la parte de atrás. Concretamente la igualdad de todos los españoles contemplada en el artículo 31 de la C.E. Ceder el control fiscal a Cataluña, además de atentar contra la igualdad de todos los españoles, supone cambiar la ley orgánica de financiación de las Comunidades Autónomas y atentar contra el artículo 157.3 de la C.E., que requiere aprobación por mayoría absoluta. Es en este contexto que dos de los más destacados críticos de Sánchez en el PSOE se han pronunciado radicalmente en contra. Javier Lambán, de Aragón, ha dicho que el pacto entre PSC y ERC «es una quiebra brutal de la igualdad de los españoles». Por su parte, García Page ha calificado el pacto como «egoísta, obsceno y bochornoso» y ha pronosticado que el Congreso tumbará el acuerdo. Otros dirigentes socialistas en Castilla-León y Asturias también se han pronunciado en contra de un acuerdo que rompe con la solidaridad entre todos los ciudadanos. Por su parte otras formaciones alineadas hasta ahora con la sedicente «mayoría progresista» han anunciado su voto favorable al acuerdo sólo si también se aplica a sus propias comunidades. Falta saber el posicionamiento de Sumar.

Parece ser que ERC ha reclamado que los cambios que supone el acuerdo sean irreversibles en caso de una victoria de la derecha en próximas elecciones. Pero, o bien Sánchez les ha engañado también a ellos o participan también del engaño con tal de conseguir unas reivindicaciones que obliguen a sus bases a aceptarlo para cerrar el paso a Puigdemont y a unas nuevas elecciones. El llamamiento a las bases republicanas argumenta que con este acuerdo fiscal se facilita el camino a la independencia porque ya dispondrá Cataluña de los medios de Estado que la hagan posible en comparación con su ausencia en la proclamación de la República de Cataluña de 2017. De entrada, por muchos aspavientos que se hagan sobre su irreversibilidad, los compromisos son inviables, porque no los aprobará el Congreso o porque son fácilmente reversibles. Por su parte el PSC certifica con ese acuerdo su conversión en un partido nacionalista. Su apuesta por la soberanía fiscal y territorial que consagra el acuerdo va en ese sentido. La vileza del PSC ha consistido durante cuarenta años en hacerse con una parte del voto españolista para apuntalar un proyecto nacionalista contra España. Su alianza con el sanchismo ha consistido en alumbrar pactos inconcebibles en contra de su propia ideología a cambio del poder.

Sánchez ha hecho gala en su discurso en la Moncloa del miércoles de su capacidad para esquivar todas las preguntas relacionadas con las actividades de su mujer y de la mentira sobre las consecuencias de sus decisiones. Ni la amnistía ha desinflamado la situación política en Cataluña, pues los independentistas reclaman referéndum de autodeterminación, ni el pacto PSC-ERC es un paso hacia la federalización sino hacia la desigualdad, arremetiendo contra la Constitución. Si el PSOE le sigue hasta el final desaparecerá como referente ideológico socialista, para acabar convirtiéndose en su totalidad en una heteróclita conjunción de sacamantecas que sólo aspiran a mantener sus sueldos públicos. Algo a lo que no son ajenos el resto de partidos, comenzando por el PP; aunque ninguno ha igualado los niveles de la desvergüenza del PSOE. La verdadera regeneración, que ni el PP apoya, es otra ley electoral que empodere a los ciudadanos. Mientras, Sánchez acelera hacia el final de sí mismo.

