El juez Peinado puede dormir tranquilo

Si los médicos son los peores pacientes, los jueces han de ser los peores querellados. La experiencia previa no adiestra a nadie para soportar el daño que su autoridad le permite infligir a los demás. La simetría siempre ataca por sorpresa. El pasado miércoles, el juez Juan Carlos Peinado tomó por asalto La Moncloa. Consideró apropiado interrumpir la labor de un presidente del Gobierno que ese mismo día tenía que entrevistarse con Felipe VI y dejar resuelta la gobernabilidad de Cataluña.

La cita entre el instructor y el presidente del Gobierno se saldó sin incidentes, aunque es fácil imaginar la zozobra de los barones regionales del PP, ante la previsión de que cualquier día pueden encontrarse con su agenda socavada por un interrogatorio judicial, con apremio de multa o de prisión en caso de incumplimiento. Si los negocios éticamente repulsivos de Begoña Gómez merecen la atención suficiente para desbaratar el funcionamiento normal de la maquinaria del Estado, hay algo en estos manejos que todavía no se ha explicado. Importunar al primer ministro de buena mañana en compañía de un eurodiputado de Vox debe ser lo que se entiende por humor judicial.

El primer impulso al visitar un palacio es llevarse algo de recuerdo, por eso se inventaron las tiendas de souvenirs. Hasta el juez más bregado puede sucumbir a la tentación humana de preservar la memoria de una gestión burocrática. En este punto al menos, Peinado no vio defraudada su gestión en la Moncloa. Volvió a sus menesteres con una tupida querella por prevaricación contra su persona, rubricada por la Abogacía del Estado.

La querella no era precisamente un domo de nieve, esas bolas de cristal con un palacio de la Moncloa en el centro donde nieva al invertirlas. Sin embargo, el impacto emocional estaba garantizado. El juez no le arrancó ni una palabra in vivo al esposo de su investigada, pero se retiró con más de treinta folios in vitro de relevantes acusaciones contra su magistratura. Jorge Buxadé debió respirar aliviado, al comprobar que su incursión monclovita se había cerrado sin repercusiones penales.

En lenguaje de París’24, el presidente del Gobierno es el campeón olímpico de los golpes de efecto. Ni los periodistas más avezados están preparados para la lluvia de recursos (doble sentido) que despliega a la hora de zancadillear a sus enemigos. El contenido de sus provocaciones, alguna de ellas digna de Stephen King, es secundario porque Sánchez se deja vencer por la escenografía. La Abogacía del Estado presenta sus querellas, un privilegio por encima del avión de Estado.

Los más ingenuos insisten en destripar los trucos de Sánchez, y la pomposa querella resulta descorazonadora al eviscerarla. Por supuesto que la lectura se ha llevado a cabo desde un punto de vista ensayístico, porque la única mirada jurídica válida para cualquier incidencia española se llama Marchena. Sin embargo, el relato defrauda en la ausencia de base de su planteamiento, no aporta ninguna novedad en el nudo, y los autores llegan al desenlace con la urgencia de tomarse un descanso sin duda merecido tras enhebrar tamaña colección de vaguedades.

El juez Peinado puede dormir tranquilo, después de haberse sometido a una de las maniobras circenses de Sánchez. Sin embargo, este sedante no eliminará el hormigueo de un profesional de la imputación a quien se desea convertir en imputado desde la jerarquía jurídica del Estado. La instrucción de la ajetreada vida de influencias de Begoña Gómez se ha caracterizado por atrevimientos y excesos de confianza hacia la dignidad presidencial. Sánchez les atribuye relevancia penal, son simplemente chocarreros para un observador desapasionado.

El Tribunal Supremo de Estados Unidos no es inapelable porque siempre acierta, sino que siempre acierta porque es inapelable. Traducido al castellano, la visión judicial de un texto es crucial porque surte efectos, pero no más valiosa que la voluntariosa lectura de quien tiene que optar entre devorar la querella contra Peinado que cambiará el mundo o revisar la hilarante Deadpool y Lobezno.

La insípida y tibia querella de Sánchez vs. Peinado acabará para siempre con la leyenda de los abogados del Estado, por si precedentes como la pertenencia de María Dolores de Cospedal al gremio no fueran categóricos. El texto cocinado reclama a gritos un editor que le añada algo de enjundia. La prevaricación aparece tan trivial que no tendría importancia ni aunque se hubiera materializado, pese a las emotivas citas a la peripecia sufrida por Victoria Rosell a manos de un colega encarcelado. El infalible Juan March contrataba a abogados del Estado en serie, pero con este texto queda claro que el empresario ficharía hoy a influencers. A los amanuenses de Sánchez no les salva ni el propósito nunca explicitado de colocarse a la altura del instructor.

