El sistema turístic | Didàctica del turisme

Unos turistas visitando el centro de Palma

El turisme inclou totes les activitats que tenen incidència en l’oferta turística que directament o indirecta l’enrevolten. Un espai turístic està format per l’oferta d’allotjament (la legal més la il·legal); ofertes complementàries; ocupació residencial, tant la vacacional com la permanent; tots els usos, tant els legals com els il·legals; les activitats subsidiàries i complementàries que podríem anomenar com a paràsits; les infraestructures i els equipaments; i tot l’entorn més immediat de l’espai turístic que ha de tenir uns límits i llindars, contemplat de manera global i integrada. Actualment, políticament, s’ha perdut el concepte d’espai o zona turística, morfològicament i funcional diferent a un espai urbà no turístic. Ara tot el territori, urbà i rural, és susceptible d’ús turístic sense planificació, ordre ni control. Tot un desgavell.

Això ens permet destacar la importància del territori, de l’entorn i del medi ambient. En definitiva, la importància del caire geogràfic com a suport, recurs, distància, com a fonament del recurs turístic, com a configurador del producte turístic i, per tant, com espai de producció i espai de consum del fet turístic.

El turisme és un servei que abraça un sistema molt complex estructurat en base al medi amb els recursos naturals i culturals; l’economia amb la demanda, oferta i mercat; i la societat amb els turistes relacionats amb la població existent. Un tot lligat al territori amb les repercussions de transformació territorial i social. Són molts els elements, factors i agents que s’hi interrelacionen. Per a tot això és necessari un territori. Aquest territori, conjuntament amb totes les activitats generades pel turisme, perquè pugui assolir la condició d’espai de destinació turística, haurà de tenir la capacitat de satisfer els usos i consums singulars diferents de les pràctiques no turístiques dins un espai eminentment urbà i satisfer unes necessitats específiques, és a dir, la realització d’activitats lúdiques i/o descobrir noves maneres de viure.

L’evolució de la demanda ha tornat de cada vegada més exigent i especialitzada i fa que sigui també complexa la realitat del desenvolupament turístic. En aquest sentit la investigació turística participa d’un sistema de planificació espacial i socioeconòmic, els components del qual són: els recursos, la demanda, els factors que incideixen en l’oferta i les empreses d’activitats turístiques. En conseqüència això significa que no només s’ha de fer un ordenament territorial de les zones turístiques, sinó una planificació turística en base a projectes globals integrals que potenciïn el desenvolupament turístic.

De manera sintetitzada, els elements bàsics o part dels sistema són els següents:

Els turistes com a consumidors que decideixen durant el seu temps lliure viatjar des del seu lloc de residència habitual per satisfer les seves motivacions i imatges mentals sobre distints productes d’atracció turística, que dit en termes econòmics és la demanda.

Els mecanismes públics com a impulsors de la planificació, prospectiva, control, qualitat, legislació, promoció (en cas d’una destinació incipient o un espai madur en declivi que necessita rejovenir-se), i en tot moment si es compleixen les implementacions o s’han de prendre mesures correctores. En síntesi una veraç gestió.

Els mecanismes privats que converteixen i comercialitzen els recursos turístics en productes necessaris per poder consumir turisme, incentivant i promocionant per fer possible satisfer les motivacions dels turistes.

Els sistemes de transport, connectivitat i mobilitat turística, que organitzen els viatges entre els espais emissors i receptors.

La destinació turística o territori que té un prestigi més o manco reconegut en els grans escenaris de gran competència per atreure els fluxos turístics

La destinació a la vegada forma un subsistema on s’hi poden distingir els següents elements bàsics:

Els recursos d’atracció turístics, que és la principal motivació de tota la circulació del sistema turístic, tant els recursos naturals com els culturals, així com els creats aposta (productes recreatius o d’oci temàtic)

La societat local que participa i decideix o pateix en major o menor grau els impactes econòmics, socials i culturals que origina la dinàmica turística en el seu propi territori.

L’oferta central i de serveis fent possible que els recursos puguin ser comercialitzats i consumits per la demanda turística (allotjaments, restaurants, comerços, equipaments d’oci).

Les infraestructures i equipaments d’accessibilitat, hidrològics i generals que articulen qualsevol territori i específicament els turístics (aeroport, port, sanejament integral, massa comercial, equipaments temàtics i d’oci).