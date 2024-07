Con Ignacio al fondo

«La hora es confusa y la historia supera continuamente las interpretaciones de que ella se dan» (Pier Paolo Pasolini).

Será inútil insistir en la confusión del momento, cuando el poder en Estados Unidos corre peligro de quedar en manos de un paranoico, y así moldear el mundo a su imagen y semejanza. Es el dato más relevante de estas semanas, junto a otros que también parecen sacados de una película de Rossen o también de una narración de Morris West. Pero, siguiendo al maestro Pasolini, además nunca acertamos con claridad en las interpretaciones que, día tras día, ocupan páginas, telediarios, y ondas radiofónicas. Y para colmo, ha aparecido una legión de «politólogos», quienes, en general, son meros opinantes que ayudan a aumentar lo confuso del momento. Incluso en la Iglesia, donde se ha abierto la veda para la caza y captura de Francisco, encontramos referentes del todo válidos para encarar esta situación. Somos una generación de ciudadanos confusos, aunque tengamos la tentación de definirlo todo. Influencers incluidas. El punto de llegada de la frivolidad que heredamos de la postmodernidad. En fin.

En estas estamos cuando ayer mismo celebrábamos la festividad de Ignacio de Loyola, quien inauguró una nueva forma de santidad en la construcción de Compañía de Jesús: contemplativos en la acción, comunidades mucho más libres en su acción apostólica, gobierno paternal, apoyándose en una obediencia como valor último, pero una obediencia fundada en el discernimiento y nunca como quien da palos de ciego, además de consagrar la acción evangelizadora como un bien tan preciado como la vida contemplativa, que se asume pero que no es el objetivo carismático del ignacianismo. Todo al filo de la historia, como nos demuestra la personalidad de un Pedro Arrupe, cuya herencia muchos de nosotros guardamos como el mejor capital de la Compañía. Porque Arrupe fue un tipo muy inteligente pero sobre todo una persona de fiar, que amaba y comprendía a sus compañeros de Institución, a los que dio una maravillosa plenitud de la libertad. Arrupe vivía, meditaba lo vivido desde la óptica de Dios, manifestada en Jesucristo y en su Iglesia, y después actuaba con decisión. Pero siempre, diríamos hoy, «sinodalmente», pidiendo opiniones a los demás, y hasta sabiendo rectificar.

Hay que leer sus apuntes personales, redactados mientras hacía sus propios Ejercicios Espirituales, para darse perfectamente cuenta de su absoluta confianza en la presencia de Dios en la historia humana, cuya interpretación era muy cauto en ofrecer, para quedarse, casi siempre, en los aledaños de los dados objetivos. Y de esta manera, ponía en nuestras manos una nueva forma de vivir, de comprometerse y de realizar lo que cada uno pensaba que era lo mejor para el servicio de Dios y de la Humanidad. Discernir, en una palabra, pasaba, en Arrupe por una conciencia soberana de la fraternidad de los jesuitas propiamente tales y sus colaboradores seglares. Estamos ante un estilo, que en ocasiones podemos apagar con actuaciones exageradamente secularistas.

¿Es imposible, dentro de nuestra gran confusión en cuanto tal y de tantísimas interpretaciones que de ellas solemos dar, es imposible dar con ese toque de madurez, que brota de esa santidad arrupiana, y que se resume en unas palabras tantas veces repetidas… pero dejando de lado la segunda parte de la frase? «En todo amar y servir… a mayor Gloria de Dios». La primera parte compromete, pero la segunda es la que da sentido en profundidad a los seguidores de Ignacio y no menos de Arrupe: acudir a toda zona de oscuridad, sin escapismos, y hacerlo siempre puestos los ojos en ese Dios Paternal que nos acompaña a lo largo de la vida. En gloria y en dolor. En el éxito y en el fracaso. Porque para el Santo de Loyola, el Seguimiento de Jesucristo debe reflejar un respeto absoluto por su «estilo pascual», de Muerte y Resurrección. El dolor, así vivido, madura en profundidad, pero responsabiliza a quien lo ha procurado.

Con más de sesenta años en la Compañía de Jesús, soy muy consciente de sus maravillas y de sus perplejidades, incluso de su pecado evidente, pero sobre todo no dudo en afirmar que somos personas en búsqueda de la Voluntad de Dios sobre tanta confusión como nos domina, desde un servicio plural y hasta desconcertante, un servicio que no persigue la gloria evidente e inmediata sino «obras de fe» que ayuden a instaurar el Reino de Dios. Es decir, la plenitud del humanismo manifestado en la persona de Arrupe, a quien no deberíamos olvidar jamás.

Dicho de otra manera, invito a realizar una lectura sosegada de las palabras de Pasolini desde las nervaduras de Ignacio de Loyola. Por mi parte, solamente donde aparece la desnudez del desierto, es posible intuir, tal vez dolorosamente, esos brotes mínimos que convierten nuestras vidas en vegetación esperanzada: como decía Ignacio Iglesias, «una manera de ser, un estilo de estar».

