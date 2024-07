Un futuro chungo

Donald Trump / El Periódico

Lo que les voy a contar no es opinión. Eso irá al final. Lo que viene ahora es información. Y consiste básicamente en extractos de declaraciones de republicanos que han tratado a Trump y saben cómo se va a relacionar con el resto del mundo.

Su ex asesor de Seguridad Nacional John Bolton manifestaba «horrorizado» que «Trump no entiende las alianzas» y que está «fascinado por los líderes totalitarios». Esto explica sus excelentes relaciones con Putin y su simpatía por Kim Jong-Un, porque entiende las relaciones internacionales como relaciones personales. Por tanto, su narcisismo desmesurado le conduce a no valorar los hechos, sino sus afinidades personales, lo que le convierte en presa fácil de dictadores internacionales.

Su ex jefe de gabinete y general retirado John F.Kelly advirtió sobre «su ineptitud y buenos sentimientos hacia Adolf Hitler». Lo anteriormente expuesto fundamentó su descabellada e imprudente decisión de retirarse unilateralmente de los acuerdos nucleares con Irán, sencillamente porque su líder le caía mal, y ese obtuso pensamiento también justifica su desprecio por cualquier aspiración palestina legítima. Es más, en opinión de Zack Bauchamp, Trump «no tendrá ningún reparo en alinearse con todas las pretensiones de Benjamín Netanyahu y su gobierno de ultraderecha». Sean las que sean.

Trump trabaja para perjudicar a la OTAN, prescindir de sus aliados europeos en beneficio de Putin, sacrificar a Ucrania y alentar los peores deseos de Arabia Saudí, Rusia, Corea del Norte y Hungría, así como la del resto de dictadores o jefes de estado autoritarios que le adulen.

En política interior todo se desarrollará en función de su desmedido afán de venganza. Existe unanimidad entre corresponsales europeos y norteamericanos, en que la venganza es el motor que mueve a Trump. Venganza para con el sistema judicial y el Departamento de Estado y venganza implacable contra los medios de comunicación que han denunciado sus muchas tropelías. A su pobreza intelectual se suma el agotamiento de verse expuesto ante los jueces y la satisfacción conseguida por algunas de sus víctimas.

Al magnicidio fallido respondió en su red social con «no tendremos miedo, sino que seguiremos resilientes en nuestra fe y desafiantes ante la maldad». Este elemento no debe pasarnos desapercibido pues es una maniobra brillante para darle a su figura contornos mesiánicos. En sus mítines participan pastores evangélicos que lo bendicen y lo ungen como el nuevo redentor, estableciendo un paralelismo con Jesucristo. Quienes seguimos los medios y la política americana estamos habituados al absurdo y tenemos integrado que el aura religiosa es indisociable de la política en ese país, pero nunca habíamos presenciado la consagración de un adalid condenado por putero y maltratador y ascendido al sacrosanto altar de la devoción popular. Si Jesucristo hubiese tenido redes sociales y director de campaña se habría salvado de la crucifixión y hubiese fundado At Eternum Metal Band.

Iniciará investigaciones en el congreso contra políticos y funcionarios demócratas con el altavoz de Fox News y convertirá el Departamento de Justicia en una variante americana de las SS. Los americanos no tienen manías persiguiendo a sus rivales políticos. Abraham Lincoln suspendió el haveas corpus, Wilson cerró periódicos y revistas contrarios a la guerra, Roosevelt metió a los japoneses nacidos en América en campos. No es nada nuevo, sólo que la variante de Trump será mucho más cruel.

No se tratará de una tiranía comunista en la que todos se sientan oprimidos, será un régimen frente al que existirá una disfuncional oposición que será reprimida con el mecanismo del que ya nos ha hablado Trump. La Ley de Insurrección, que ya fue usada para tratar los levantamientos de los Ángeles de 1992. Y hará uso de ella cuando alguien desafine. Tendrá todo el poder en el tribunal Supremo y gobernará a su antojo. Y nadie se opondrá en su partido, porque quienes lo hicieron votando a favor de su destitución en 2020 como relata McKay Coppins en la reciente biografía de Mitt Romney, «temieron por su seguridad física y la de sus familias».

La dicotomía conservador-pro Trump y progresista-pro Biden que muchos aplican en nuestro país es simplista, es una reducción epistemológica de la visión del Estado y la política a la analogía del anti Sanchismo y sus derivadas. Lo que está en riesgo en América es algo mucho más serio, es evidenciar el fracaso de la democracia y sus valores y cargar de razones a los autoritarios que gobiernan China, Rusia, India, Irán, Corea, Venezuela y tantos otros países. Reforzarles en su convencimiento de que Occidente está podrido y en que sus valores están a la altura de nuestra respuesta ante el genocidio palestino.