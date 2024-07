Nuria Riera, «la bien pagá, la bien pagá fuiste mujer»

A 127.000 euros anuales ascienden las retribuciones que percibe la señora Nuria Riera, portavoz del PP en el Consell de Mallorca, que, en tiempos de José Ramón Bauzá, hoy anatema en el PP, fue consellera de Educación de su Gobierno. Riera pilló cabreo descomunal al no poder acceder a la presidencia del Parlamento balear, cargo que se le escapó porque Vox impuso a Marga Prohens que lo fuera Gabriel Le Senne, ahí es nada lo que ha acontecido desde que se desempeña (despeña) en al presidencia. Su penúltima (siempre habrá otra) barrabasada ha sido la de hacer cómplice al Rey de su fascistada contra la memoria de Aurora Picornell. Innecesario extenderse en la cuestión. Le Senne está imputado. A lo que nos ocupa, Nuria Riera considera que es muy aceptable cobrar los 127 mil euros anuales porque, así, sin más, lo hacen «otros portavoces». O sea, que si otra roba, tú estás habilatada para robar y lo que haga falta. Como argumento es ruin, con la ética en estado gaseoso, huérfano de estética; conociendo cómo se desenvuelve la señora Riera, ambición ilimitada, pocas luces políticas para tanta ansiedad, no sorprende. Nuria Riera es depurado producto de lo peor del PP, de lo más desechable de la clase política en general, porque Nurias Rieras las hay en todos los partidos políticos, sin excepción, pero se ha de convenir que pocas (os) con el desparpajo que exhibe sin tasa. Añade la interfecta: «No tengo ningún problema con mi trabajo, los informes son favorables». Qué problema ha de tener, salvo el de conciencia (un suponer) para sustentar con cierta solvencia moral las posiciones del PP.

Precisión que se pudo leer ayer en Diario de Mallorca, los demás portavoces del Consell de Mallorca no alcanzan los sustanciosos emolumentos que percibe Nuria Riera. Con sus dos sueldos públicos gana sensiblemente más que la presidenta Prohens, con un salario establecido en 78.786 euros anuales. Riera, desafiante, exige que se deje de practicar política barriobajera, «sucia», que atribuye a la oposición, entendida esta como la denuncia de sus emolumentos, ordenándole taxativamente que ofrezca pertinentes explicaciones sobre la gestión «que no hicieron». La bien pagá, que se me perdone acudir al gran Miguel de Molina, vapuleado físicamente por dos falangistas a las órdenes del preboste franquista conde de Mayalde, director general de Seguridad en los primeros tenebrosos tiempos de la dictadura franquista, «por rojo y maricón», pues la señora Riera, es una bien pagá. Es peso muerto en el PP de Marga Prohens, mujer de casino provinciano. Lo fue en el Gobierno de José Ramón Bauzá; lo sería, salvo descomunal modificación cuántica de las constantes por las que se rige la vida política mallorquina, en cualesquiera situación en la que la derecha esté al mando. Es lo que tenemos. 127.000 euros de salarios públicos. «Lo hacen otros portavoces». Atisbo, tan solo cierto atisbo, de inteligencia, cordura, habría llevado a la señora Riera a bandearse de otra suerte. Pero no, lo que ha dicho la define, la pone a los pies de los caballos. No hay mimbre alguno en ella para que desempeñe el cargo que ocupa. El problema es del PP, del presidente del Consell, Llorenç Galmés, de la ciudadanía mallorquina soportando tanto impúdico desparpajo como sobrado descaro. Bien pagá, si tu eres la bien pagá, bien pagá fuiste, mujer.

Acotación predictiva.- Las obras de remodelación de la plaza de España deberían haber finalizado con el inicio del verano. Entramos en agosto; se está con que la cosa parece que no avanza; no se cumplen los plazos previstos. Apostemos doble contra sencillo a que tal vez en otoño. ¿Qué ocurre, sufrido alcalde Jaime Martínez?

