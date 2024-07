Una bona decisió

El turisme està de moda a Espanya. Encara més, a les Illes Balears. Però avui no els vull parlar de manifestacions, càlculs de places o de sentiments en quan a massificació. Sinó d’una encertada decisió municipal. Els poso en antecedents: ja fa un temps que a Andratx hi havien queixes sobre les ocupacions d’espais forestals privats per part d’excursions del que se’n diuen «vehicles analògics». És a dir els populars buggies, 4x4,quads i motos de trial. Un producte relativament nou, on es promet ‘l’aventura mallorquina’. Usualment a ca un altri, que normalment no sol cobrar res de la invasió motoritzada. Però si ha de recollir el fems que solen deixar els seus conductors. Els promotors de tals excursions addueixen que utilitzen camins declarats públics. Algunes vegades és cert. Però masses, no.

Davant d’aquest peix que es mossegava la coa, la batlessa Estefanía Gonzalvo Guirado (PP) i la Policia Local del terme han arribat a una decisió: aquestes andròmines no podran circular més que damunt asfalt. Molesten. La seva capacitat decibèlica és considerada eixordadora per l’UAMA ( Unitat d’Actuació del Medi Ambient ) de la Cúria. Per tal de que s’acompleixi la normativa, a partir d’aquest moment, la garriga andritxola queda vigilada per drons. Enhorabona, batlessa. Potser no ho sabia en decidir-ho, però en argot turístic, ha pres una decisió que marca un perfil de destinació. De fet, l’ideal seria que el municipi de Ponent prohibís tota classe de vehicle que no fos d’ús quotidià. Deixant aquestes horribles ‘barques’ i enormes motos de color vermell i tres rodes a l’altre costat del Coll de n’Esteve i la Pedra de sa raia, límits històrics d’Andratx.

Desgraciadament, la darrera petició no és possible: tot vehicle homologat a Espanya és susceptible de circular per les seves vies asfaltades. Però farien molt bé els altres municipis mallorquins i balears de prendre nota del que es decideix a Son Mas, seu del consistori andritxol. Bàsicament, per una doble qüestió de coherència: d’entrada, no podem anar a una manifestació contra la saturació i a la vegada no lluitar contra ella amb les competències que estableix la Llei de Règim Local. En segon lloc, no podem voler una destinació de Qualitat si després demostram màniga ampla amb segons quins ‘generadors de riquesa’. Moltes gràcies.

