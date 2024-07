Céline Dion hunde a los friquis

Los Juegos Olímpicos quedan inaugurados cuando el espectador aguanta sin dormirse diez minutos de un apasionante Irak-Ucrania de fútbol masculino. En cuanto a la mascarada que significó la apertura oficial, transcurrió tan deprimente que hasta sus organizadores negaban la evidente parodia de la Última Cena, medio siglo después de La vida de Brian y una centuria entera desde Dalí/Buñuel/ Lorca, que al menos leían. Sorprende la insistencia en parodiar siempre a la misma religión, ahora que ha perdido el título de única fe verdadera.

Céline Dion es una cantante que amamos odiar, como Titanic o Leonardo DiCaprio en general. De ahí la neutralidad al consignar que la cantante de tópicos hundió con su maestría a la muchedumbre de friquis congregados en la inauguración de París’24. Ni siquiera son marginales, darían un brazo por ser utilizados como comparsas en la gira de Taylor Swift. Para lograrlo deberían mejorar sus coreografías de la TVE de los años setenta, cuando España no sabía cómo zafarse del franquismo. Frente a esta mediocridad agresiva con lentejuelas, la cantante canadiense se elevó majestuosa, profesando una religión indefinida, aupada en la torre que simboliza la ingeniería occidental. Qué tiempos, en que la verdadera emoción solo brota con una versión actualizada de Edith Piaf.

PI STUDIO

Ahora que la organización reniega de su remedo de la Última Cena, debería abjurar también del traslado de la antorcha estilo Benny Hill por el Sena envenenado, o de la transformación de las delegaciones aburguesadas en boat people surcando el río en busca de asilo. La descacharrante ceremonia inaugural surge de un malentendido. París no necesita los Juegos sino viceversa, pero la capital de Europa se ha sometido a la deconstrucción derridiana de la competición, para integrarla en una ciudad refractaria al esfuerzo muscular. Los Comités Olímpicos deberán recordar que amamos el deporte porque nos aísla de la realidad circundante. Ni siquiera me he molestado en consultar el resultado final del Irak-Ucrania, que me subyugó durante un rato.

