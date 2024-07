1 Nuestra forma de vida nos plantea inesperados problemas metafísicos, aunque hoy en día la metafísica se haya visto sustituida por la física cuántica. Uno de ellos es el maldito cierre de las botellas de plástico, que nos ha hecho la vida más insistentemente incómoda y parece que para un buen rato. Pero esa insistencia abunda también en otras cosas. Por ejemplo: en los bolsillos de los pantalones y en las camisas sin bolsillo. Me explicaré, pues al llegar estas fechas, antes de desaparecer hasta septiembre, conviene acudir a la ligereza que preconizaba Calvino el bueno –el malo murió en la hoguera después de hacer daño a tutiplén– en sus propuestas para este milenio. Además de los malditos cierres plásticos –como si el plástico no fuera ya una maldición por sí mismo– están los dichosos bolsillos o la incitación a la ruina por la vía del goteo.

De igual modo que los calcetines pierden su pareja en la lavadora para nunca más volver, se habrán fijado que al levantarse de una butaca o sofá dejan un reguero de monedas tras de sí, cosa que no ocurría, por sistema, años atrás. Sospecho que esas monedas caen del bolsillo porque han decidido recortar la tela de los mismos, hacerlos menos profundos, más pequeños. ¿Es coincidencia con la elaboración textil en Oriente por parte de las empresas occidentales? Sobre todo, es un paso que va del ahorro –de tela– al despilfarro –de monedas– y ahí ha de esconderse una pérfida mano que mece la cuna: ¿El síndrome Fu-Manchú? Es posible: ya en tiempos de Proust las conversaciones en los salones de París se referían al peligro amarillo. Pues quizá lo tengamos en nuestros bolsillos sin saberlo y la brevedad de su tela sea la vanguardia de una incursión premeditada. De momento, sólo vamos perdiendo monedas, pero por ahí se empieza.

También debe de ser para obtener más réditos y no fruto de una moda, que de un alto porcentaje de camisas hayan desaparecido los bolsillos. O el bolsillo pectoral izquierdo, tan práctico. Esto induce a pensar que, si quieres llevar bolsillo en la camisa, te has de vestir de comando, pues si no, no tienes donde meter las gafas –y las pierdes porque también se caen del breve bolsillo del pantalón–, ni un billete de veinte euros, ni el DNI, ni nada de nada, ya que las llaves son muy incómodas sobre el pecho. El eterno problema del verano era el abandono de la americana y las cosas que no sabíamos dónde guardar. La guayabera o la sahariana cubrían el desperfecto, pero desde la aparición del móvil ya me dirán qué guayabera resiste su peso. En fin: que nos vamos por los suelos y ya callo.

2 Quería vivir hasta los 100 años y ha muerto esta semana a los 64, en una demostración más de que ciertos cálculos no pueden hacerse en función de los deseos ni de las voluntades. Tenía la erudición aérea y alegre del musicólogo –hay otras erudiciones que resultan plúmbeas– y la compartió con todos en sus programas de radio en France-musique. Las necrológicas han hablado de ironía swiftiana y de personalidad luminosa. En sus entrevistas nunca faltó la alegría. Me refiero al escritor Benoît Duteurtre, alabado por Kundera y por el gran Michel Déon –con quien compartí una hermosa charla a dos en L’Escale de Bordeaux– y sólo tres libros suyos –más uno de literatura infantil– han sido traducidos al español en pequeñas editoriales. El primero de año, Benoît Duteurtre acudía puntual a su cita en Viena con el Concierto de Año Nuevo. Dentro de unos meses, cuando, como todos los años, lo vea por televisión, le haré un más que merecido memento.

Al revés que a John Mayall, al que no he necesitado recordar esta semana de su muerte porque lo recuerdo a menudo mientras escucho su Blues from Laurel Canyon, música que me acompaña desde los dieciséis años y que sonaba cada tarde en el bar ‘Es Gallet’, The House of Rising Majorca, muy a principios de los 70.

Fue Tomás Massot –no confundir con su primo el abogado de mismo nombre– quien nos hizo conocer, a su hermano Pepe y a mí, la música de John Mayall, al que acompañaron Eric Clapton y Mick Taylor, a ver quién es capaz de dar más. Tomás Massot tenía un aire Mayall: el mismo color de pelo (largo) y una barba con el bigote afeitado, y Mayall –magníficas sus fotos entre el trampero del bosque y el hombre de la Edad de Piedra haciendo fuego con dos ramas– siguió acompañándonos desde aquellos años hasta hace muy poco con blues más lentos y vibrantes. Ha muerto a los 90, pero al revés que Duteurtre nunca dijo a qué edad quería llegar: tomemos nota. Hace siete años tuve el placer de verlo y escucharlo en un teatro de Burdeos, que se electrizó por entero al empezar a sonar su armónica y así estuvo hasta el final del concierto y aún al salir a la calle; aquella noche tardé bastante en dormirme y lo hice con una sonrisa en los labios. Tenía la habilidad de que cada una de sus canciones fueran varias canciones. Al leer la noticia de su muerte, escuche una vez más The bear y qué alegría, caramba.

John Mayall ha muerto, ¡Viva John Mayall!

Feliz verano a todos.

