El poder transformador de unos Juegos históricos para Baleares

Bernardo Arzayus

Baleares ya ha hecho historia en estos Juegos Olímpicos de París, que ha tenido al mallorquín Marcus Coopercomo abanderado del equipo español y a Rafa Nadal como portador de la antorcha en un emotivo recorrido por el Sena, que pone el broche de oro a un palmarés excepcional. El piragüista y el tenista forman parte de la mayor representación olímpica de las islas de todos los tiempos. Junto a ellos competirán Patri Guijarro, Mariona Caldentey, Cata Coll y Omar de la Cruz (por República Dominicana), en fútbol; Rudy Fernández, Sergio Llull, Álex Abrines, Alba Torrens y Juana Camilion, en baloncesto; Jaume Munar, en tenis; Joan Toni Moreno en piragüismo; Adrián Abadía, en trampolín; Mavi García y Abel Torres, en ciclismo; Paula Barceló y Nacho Baltasar, en vela; Hugo González y Sergio de Celis, en natación y Nicolau Mir, en gimnasia artística. Una delegación de 21 deportistas -18 de Mallorca, dos de Menorca y uno de Ibiza-, que son el orgullo de todos, sin importar su ascendencia familiar, algunas situadas a miles de kilómetros de distancia.

En estos tiempos marcados por la polarización y el frentismo, los Juegos Olímpicos, como reciente el Mundial de Fútbol, sorprenden por esa capacidad de unir y generar esperanzas compartidas en personas de toda clase y condición. Aunque se pueden discutir aspectos controvertidos de este tipo de acontecimientos globales, también hay que reconocerles su poder transformador. Ningún discurso político reciente ha hecho tanto por la sensibilización de la ciudadanía ante la situación de los migrantes no acompañados como el magnetismo de Lamine Yamal o Nico Williams. Su magia con el balón, unido a su talla humana, han supuesto un auténtico gol por la escuadra a los forofos de la xenofobia y la demagogia en torno al fantasma del gran reemplazo que carcome a Europa. Todo un potencial que inteligentemente gestionado, como hizo Nelson Mandela con el rugby para romper el muro del apartheid en Sudáfrica, podría contribuir a dar un vuelco al desafío de los flujos migratorios, donde desgraciadamente pesan más las percepciones adulteradas que los datos rigurosos, donde sobran el buenismo y el odio y falta responsabilidad política en todos los ámbitos competentes. Gentes que huyen de la penuria, países necesitados de mano de obra, un binomio que nos va acompañar bastante tiempo. ¿Por qué ese empeño de algunos en la insatisfacción de ambas partes? Además de promover una verdadera cooperación al desarrollo que ofrezca esperanza a los que huyen, urge una política migratoria basada en la corresponsabilidad y los derechos humanos, eficiente y segura, que no aboque a la marginalidad, con todo lo que conlleva. Lo contrario nos conduce al polvorín canario, migrantes hacinados y sociedades sobrepasadas, caldo de cultivo de convivencias basadas en el miedo y el rechazo. Por la posición de Baleares en las rutas migratorias, Marga Prohens debería alinearse con las reclamaciones del presidente canario y no sucumbir al juego partidista que agranda el sufrimiento de muchas personas y agrava situaciones insostenibles.