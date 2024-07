Elogi de la Beata

Als ulls de les persones que no ens consideram creients o practicants, el món de la santedat ens sembla de vegades una mica artificiós, revestit d’una pompa i un folklore que actuen com un vel que sovint oculta les qualitats d’aquells homes i dones que a judici de l’Església han merescut la més alta de les seves distincions. El cas és que no fa gaire, amb motiu de la festivitat de Santa Catalina Thomàs, que avui celebram i de qui enguany es compleix el 450è aniversari de la seva mort, vaig assistir a la lectura del pregó que una veïnada des Pont d’Inca, Catalina Bibiloni Fiol, va fer a l’església parroquial de Sant Alonso Rodríguez, un bell i senzill text en què va lloar la figura de la Beata tot desproveint-la d’aquesta pàtina un tant romàntica i estantissa a què feia referència.

La pregonera va dir, amb veu prou alta i clara, que no era del tot ajustada, aquesta visió de la pageseta que duia dinar als pobres segadors, de l’al·lota que seguit seguit es barallava amb el dimoni que la volia temptar, la de la monja miraclera i tantes altres advocacions populars que han fet ombra a una valenta dona, una nina que des de ben joveneta va viure la dura realitat de la seva època i que patia de debò pels problemes del seu temps. Sense deixar de banda la seva experiència mística, va posar en primer pla la dona que, essent orfa i provinent d’una família humil, va aconseguir amb el seu esforç aprendre a llegir i a escriure, i que va arribar a poder entrar sense dot al convent de Santa Magdalena de Palma i convertir-se a través de la seva saviesa i intel·ligència en consellera de bisbes i virreis. Poca broma, en aquell temps. Va ressenyar així mateix que, en dues de les cartes adreçades al monjo Vicenç Mas, quan la Beata tenia 42 anys i cap pèl a la ploma, hi podem apreciar una dona mediterrània, pràctica, ferma, fidel a la seva terra i a la seva llengua, que viu en el seu temps i que aconsella sempre amb enginy, prudència i fins i tot amb un punt d’humor, tal com queda de manifest en aquesta petita glosa o composició que ens regalà: No caigueu en la tristícia / Anau en compte amb els escrúpols / Alerta amb la vanaglòria / Menjau el que calgui / Conformau la vostra voluntat a la de Déu / I divertiu-vos un poc!!

Catalina Thomàs era una dona sensata i equilibrada, sense cap dubte. Possiblement n’hi hagué d’altres com ella, a Mallorca, i que ens han passat desapercebudes perquè han viscut al marge de la religió o que per una o altra raó han romàs en l’anonimat. Les prestatgeries en van plenes, d’aquestes petites biografies, i tots en coneixem algun exemple. Però m’ha semblat oportú aprofitar la festivitat de la Beata per reivindicar el seu perfil més humà, aquest que conscient o inconscientment deixam de banda per mor de prejudicis que poc o res tenen a veure amb el que era la seva vertadera condició. Perquè ben mirat, i pel que fa a la glosa descrita, no us sembla tot plegat d’una rabiosa actualitat?

Bon estiu i Molts d’Anys!

