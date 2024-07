Culminam una reivindicació històrica i unànime

El conseller de Economía, Hacienda e Innovación, Antoni Costa, en una rueda de prensa sobre el primer año de la reforma fiscal. / EP

En qüestions d’estat no hi ha colors polítics. La societat de les Illes Balears ha de celebrar que, el passat dimarts 23 de juliol, el Consell de Ministres va aprovar el reglament que ha de desplegar el Règim fiscal, una de les potes fonamentals del Règim especial de la nostra comunitat autònoma. Era una qüestió esperada per les nostres empreses i autònoms, perquè és de vital importància compensar els sobrecostos de la insularitat.

Aquest ha estat un any de negociacions per consensuar el text final. El passat 7 de febrer vàrem poder anunciar un primer acord, un consens, entre el Govern de les Illes Balears i el Ministeri d’Hisenda, el qual es va comprometre a aprovar-lo de forma definitiva el mes de juliol, abans de presentar-se el gruix de les declaracions de l’impost sobre societats. I així ha estat.

També s’han inclòs bona part de les nostres al·legacions, que anaven encaminades a dos grans objectius: ampliar la possibilitat d’obtenir les bonificacions fiscals, i maximitzar la seguretat jurídica.

Però aquesta no ha estat una qüestió exclusiva del Govern actual, sinó que ha estat una feina compartida amb l’anterior Govern de les Illes Balears, i amb el Govern d’Espanya. Per tant, també s’ha d’agrair la feina i les aportacions fetes per tots els actors implicats. És positiu que tinguem una visió compartida sobre la necessitat d’abaixar els imposts a les empreses i els autònoms balears, perquè tot això ha permès culminar una reivindicació històrica i unànime de les Illes Balears.

Esperam un impacte de centenars de milions d’euros a través d’aquestes baixades d’imposts. Així, ajudam el sector empresarial, cream dinamisme econòmic i facilitam l’atracció d’inversions i la creació d’empreses en aquesta comunitat autònoma.

El règim fiscal era un punt clau de l’agenda balear, però no és l’únic. I la nostra obligació és continuar negociant el compliment de tots els objectius que ajudin a compensar la insularitat. Per això, i amb total consens amb els sectors econòmics i empresarials, des del Govern estam elaborant els estudis per establir un major llindar —o l’eliminació— de la coneguda com a regla de minimis, que limita les ajudes que es reben a l’hora d’importar i exportar. És un clar greuge comparatiu i exigim el mateix marc de competitivitat que les empreses continentals.

També reivindicarem fins al final la necessitat de tenir un plus d’insularitat per als treballadors de l’Administració general de l’Estat que estiguin a les Illes Balears, perquè és vital assegurar una bona prestació dels serveis públics. Tampoc ens oblidam de recuperar els convenis de carreteres i el conveni ferroviari, per millorar la seguretat i la qualitat de la nostra xarxa viària i ferroviària, i pels quals hem reclamat en múltiples ocasions reunir-nos amb els representants del Govern d’Espanya.

Queda molta feina per fer, però l’agenda balear s’ha de complir punt per punt, també en el nou marc de finançament autonòmic. Són consensos de tota la societat balear. I no aturarem fins a aconseguir-ho, perquè estam centrats en allò que importa.